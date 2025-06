Tomajko o šichtě v reprezentaci: Český hokej jde nahoru. Bránit odchodům nejde, ale...

U Opavy se dvoufázově připravují výběroví čeští junáci. Drtivá většina z nich se dočká i nominace na srpnový Hlinka Gretzky Cup, jeden ze dvou nejprestižnějších turnajů sezony. Řada nadějí si pořídí vstupenku do kanadské juniorky, pomůže si k draftu NHL. Anebo ne. Ze střídačky na to všechno bude dohlížet Jan Tomajko.

Skončil jste v extraligové Olomouci, protože jste cítil potřebu razantní změny?

„O té změně jsem přemýšlel delší dobu, chtěl jsem do jiného prostředí. S naší účastí v baráži to nemělo žádnou souvislost. Nedokázal jsem si představit, že bych dalších deset, patnáct let zůstával na stejném místě. Člověk musí dělat v životě i něco jiného. Do toho se naskytla možnost získat osmnáctku, pro mě velká výzva. Zlákalo mě to, moc se těším na práci s mladými kluky. Baví mě je trénovat. Zatím je to fajn.“

Občerství trenéra nové angažmá u mladších hráčů?

„Určitě. Rozšířím si i obzory, což je pro mou práci důležité. Jsem rád, jak to napříč reprezentacemi funguje, kdy se trenéři jednotlivých kategorií několikrát za rok setkávají a diskutují spolu. Na to se těším moc. Osobně se mi líbí, jak hraje áčko a dvacítka, jaký styl vyznává. A je jenom dobře, že o tom můžeme společně komunikovat.“

V Olomouci úplně nešlo vyznávat podobný styl jako reprezentace?

„Počkejte, my se o to snažili. Systém hry je téměř totožný.“

Záleží na materiálu?

„Takhle to nechci vůbec tvrdit. Že by v Olomouci byli horší hráči, to vůbec. Faktem je, že třeba v osmnáctce se s tím kluci setkávají asi poprvé, musíme do nich vybraný systém ládovat postupně. Je jasné, že za týden to hotové nebude, možná ani ne za měsíc, ale za tři. Další věc je, že osmnáctka není konečná kategorie, ale spíš v ní všechno teprve začíná, důležitý je rozvoj a plynulá práce.“

Baráž? Tlak k tomu patří

Když se ještě vrátím k olomoucké sezoně, byly to velké nervy na konci? Anebo jste byl v klidu, že prvoligový účastník baráže bývá vyšťavený a hladce prohrává?

„Všichni kolem tohle zmiňují, ale to si nemůžete moc připouštět. Kdybyste na to spoléhal, nevyhrajete. Bylo to těžké, ale tlak k tomu patří. Bez něj to člověka snad ani nebaví.“

Jakou náplastí je, že i z Olomouce může hráč podepsat angažmá v NHL jako Michal Kunc?

„Michala jsme brali z Brna, nikdo ho neznal. Myslím, že se u nás docela zlepšil. Právě to se mi na téhle práci líbí. Zlepšovat hráče. Doufám, že i v osmnáctce budeme zlepšovat kluky a budeme mít z toho dobrý pocit.“

V Olomouci jste byl každý den na zimáku, to vám nyní odpadne, kategorie U18 je zejména o pečlivém skautování, cestování, komunikaci. Očekáváte totální převrat v náplni profese?