Na klubové vazby trenér Rulík nekouká. Popsal svůj přístup: Vůbec nehraje roli, kdo je...
Reprezentace je specifický tvar. Hráči se sjedou z mnoha hokejových koutů, stihnou pár nácviků a míří do ostré akce. Často ve složení, které nikdy předtím nezažili. Když dokážete sáhnout po osvědčené vazbě z klubu, zdá se to jako ideální řešení. Trenér národního týmu Radim Rulík však nad sestavou smýšlí jinak. „Já na to koukám typologicky, abychom lajny vyvážili a byli v nich bruslaři, konstruktivní hráči, hráči do koncovky i bojovníci,“ popsal kouč svůj přístup.
Nejblíže ze současné nominace k sobě na klubové úrovni mají centr Jiří Černoch a křídelník Ondřej Beránek z Energie a pardubické duo Jáchym Kondelík – Jakub Lauko. Útočníci ze západních Čech v úterý v Holešovicích trénovali spolu s Ocelářem Ondřejem Kovařčíkem.
Dohromady vydrželi také průrazní forvardi Dynama, k nimž na křídlo přibyl další nepříjemný čahoun Daniel Kurovský z Třince. Ve stejném složení si odslouží sobotní utkání Euro Hockey Tour proti domácímu Finsku.
Další budoucnost karlovarské ani pardubické dvojičky v národním dresu však není jistá. Pro kouče Rulíka totiž kooperace na týmové úrovni není tolik určující pro to, jak pak hráče spojí v reprezentaci. Pomocné vodítko vnímá, ale zároveň ho nepřeceňuje.
„Někdy se stane, že hráči z jednoho týmu hrají spolu, ale já na klubovou příslušnost nekoukám. V tuhle chvíli ani nemáme českou trojici v extralize, která by dominovala. V soutěži je hodně cizinců. Třeba Beránek a Černoch nastoupí spolu, ale směrem k dalším akcím to neznamená, že tak budou pokračovat,“ přednesl Rulík.
Rulík: Nemáme to jako v lize
Jak se bude blížit únorová olympiáda, zesílí téma, nakolik se zopakuje nominace a následné složení ze zlaté Prahy. Na přetřes tak jistě přijde i jiné pardubické spojení Lukáše Sedláka s Romanem Červenkou. Také o nich se trenér národního týmu v úterý zmínil.
„Když se objeví taková dvojice, tak neříkám, že spolu budou v reprezentaci hrát, i když byli výborní na mistrovství světa a teď pokračují v klubu. Tím, že Pardubice získaly Červenku ze Švýcarska, mohly navázat na spojení, které jsme udělali v Praze,“ vylíčil Rulík, že ani u mistrů světa stoprocentně nezaručuje sázku na osvědčenou symbiózu.
V současném mužstvu je pouze Sedlák, k ruce dostal nabité pušky ze Švýcarska Dominika Kubalíka a Matěje Stránského. Vzhledem k produkci v dosavadní sezoně by měli ofenzivně hrozit a Suomi výrazně znepříjemnit střetnutí před vlastními fanoušky v Tampere. Šanci prorazit nicméně dostane každá z formací.
„Nemáme to jako v lize, že by byly dvě lajny ofenzivní. Snažíme se mít čtyři vyrovnané formace, od všech potřebujeme, aby byly nebezpečné dopředu a výborné dozadu. Vůbec nehraje roli, kdo je v prvním nebo čtvrtém útoku, tak to u nás není postavené. Nekoukám se na to,“ potvrdil Rulík.
České útoky na úterním tréninku:
- Kubalík - Sedlák - Stránský
- Chlapík - Zohorna R. - Flek
- Kovařčík O. - Černoch - Beránek
- Kurovský - Kondelík - Lauko
- Horký - Kantner - Reichel