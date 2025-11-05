Předplatné

Na klubové vazby trenér Rulík nekouká. Popsal svůj přístup: Vůbec nehraje roli, kdo je...

Zimák: Koho mohl Rulík vzít, ale nevzal a proč. Třinec? Lepší než ve zlaté éře
Trenér českých hokejistů Radim Rulík
Český reprezentační kouč Radim Rulík na tréninku před první akcí nové sezony
Český reprezentační kouč Radim Rulík na tréninku před první akcí nové sezony
Český reprezentační kouč Radim Rulík na tréninku před první akcí nové sezony
Trojice českých brankářů - zleva Petr Kváča, Pavel Čajan a Josef Kořenář
Asistent Radima Rulíka Tomáš Plekanec
12
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Reprezentace
Reprezentace je specifický tvar. Hráči se sjedou z mnoha hokejových koutů, stihnou pár nácviků a míří do ostré akce. Často ve složení, které nikdy předtím nezažili. Když dokážete sáhnout po osvědčené vazbě z klubu, zdá se to jako ideální řešení. Trenér národního týmu Radim Rulík však nad sestavou smýšlí jinak. „Já na to koukám typologicky, abychom lajny vyvážili a byli v nich bruslaři, konstruktivní hráči, hráči do koncovky i bojovníci,“ popsal kouč svůj přístup.

Nejblíže ze současné nominace k sobě na klubové úrovni mají centr Jiří Černoch a křídelník Ondřej Beránek z Energie a pardubické duo Jáchym Kondelík – Jakub Lauko. Útočníci ze západních Čech v úterý v Holešovicích trénovali spolu s Ocelářem Ondřejem Kovařčíkem.

Dohromady vydrželi také průrazní forvardi Dynama, k nimž na křídlo přibyl další nepříjemný čahoun Daniel Kurovský z Třince. Ve stejném složení si odslouží sobotní utkání Euro Hockey Tour proti domácímu Finsku.

Další budoucnost karlovarské ani pardubické dvojičky v národním dresu však není jistá. Pro kouče Rulíka totiž kooperace na týmové úrovni není tolik určující pro to, jak pak hráče spojí v reprezentaci. Pomocné vodítko vnímá, ale zároveň ho nepřeceňuje.

„Někdy se stane, že hráči z jednoho týmu hrají spolu, ale já na klubovou příslušnost nekoukám. V tuhle chvíli ani nemáme českou trojici v extralize, která by dominovala. V soutěži je hodně cizinců. Třeba Beránek a Černoch nastoupí spolu, ale směrem k dalším akcím to neznamená, že tak budou pokračovat,“ přednesl Rulík.

Rulík: Nemáme to jako v lize

Jak se bude blížit únorová olympiáda, zesílí téma, nakolik se zopakuje nominace a následné složení ze zlaté Prahy. Na přetřes tak jistě přijde i jiné pardubické spojení Lukáše Sedláka s Romanem Červenkou. Také o nich se trenér národního týmu v úterý zmínil.

„Když se objeví taková dvojice, tak neříkám, že spolu budou v reprezentaci hrát, i když byli výborní na mistrovství světa a teď pokračují v klubu. Tím, že Pardubice získaly Červenku ze Švýcarska, mohly navázat na spojení, které jsme udělali v Praze,“ vylíčil Rulík, že ani u mistrů světa stoprocentně nezaručuje sázku na osvědčenou symbiózu.

V současném mužstvu je pouze Sedlák, k ruce dostal nabité pušky ze Švýcarska Dominika Kubalíka a Matěje Stránského. Vzhledem k produkci v dosavadní sezoně by měli ofenzivně hrozit a Suomi výrazně znepříjemnit střetnutí před vlastními fanoušky v Tampere. Šanci prorazit nicméně dostane každá z formací.

„Nemáme to jako v lize, že by byly dvě lajny ofenzivní. Snažíme se mít čtyři vyrovnané formace, od všech potřebujeme, aby byly nebezpečné dopředu a výborné dozadu. Vůbec nehraje roli, kdo je v prvním nebo čtvrtém útoku, tak to u nás není postavené. Nekoukám se na to,“ potvrdil Rulík.

České útoky na úterním tréninku:

  • Kubalík - Sedlák - Stránský
  • Chlapík - Zohorna R. - Flek
  • Kovařčík O. - Černoch - Beránek
  • Kurovský - Kondelík - Lauko
  • Horký - Kantner - Reichel

