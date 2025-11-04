Pavelec odmítl Dobešovu kauzu, vina u novináře: Tak bohužel funguje internet
Byl kolem toho slušný humbuk. Jakub Dobeš coby aktuálně nejúspěšnější český gólman v NHL měl v nedávné rozpravě s reportérem Arponem Basu prohlásit, že reprezentační činovníci mu „ani neodpovídají na e-maily.“ Národní tým kauzu uplynulých dní odmítá. „Naprostý nesmysl. Vzniklo to vlivem novináře z Montrealu, potom se to objevilo v Čechách. Tak bohužel funguje internet,“ řekl po prvním nácviku před turnajem Euro Hockey Tour ve Finsku kouč reprezentačních brankářů Ondřej Pavelec.
Zažehl vynikající formu, z šesti úvodních zápasů v dresu Montrealu odnesl stejný počet vítězství při úspěšnosti zákroků 93 procent. Jakub Dobeš v NHL září, a pokud mu fazona vydrží, mohl by se Česku tuze hodit na únorové olympiádě. Stejně jako další maskovaní muži ze zámoří bojuje o nominaci, jistou ji má pouze Lukáš Dostál z Anaheimu.
Jenže Dobešova vůle nastoupit pod pěti kruhy měla utrpět výraznou trhlinu. Novinář Arpon Basu z renomovaného serveru The Athletic, který je v hokejovém světě jednou z nejuznávanějších zpravodajských platforem, zveřejnil Dobešovu výpověď, v níž si Čech postěžoval na styl komunikace národního týmu. Prostřednictvím sociálních sítí pak citovaná slova začala proudit do srdce Evropy.
Senzace se ovšem podle reprezentačního asistenta Ondřeje Pavelce nekoná. „Kubův zájem reprezentovat je, mluvil jsem s ním. Je to pro nás i pro Kubu úplně zbytečné. Soustředí se teď na NHL, bojuje v Montrealu. Nebylo to ničím podložené, nic takového neřekl,“ odmítal rázně osmatřicetiletý brankářský odborník.
Kde se celý problém vzal?
Přisadil si, že se svěřenci v současné době rozhodně e-mailovou korespondenci nevede, jelikož využívá modernější způsoby komunikace. Kde se tedy celý problém s internetovou poštou vzal? Jde o reprezentační povinnost vyhovět předpisům IIHF a probírat s brankáři návrhy grafických prvků na výstroji a helmě pro ZOH právě touto „zastaralou“ cestou.
„Je to formální záležitost. Obeslali jsme deset gólmanů, kteří jsou na širším seznamu pro olympiádu, tři nebo čtyři se ozvali. Týkalo se to designu masky a výstroje. Byla tam akorát třídenní prodleva odpovědi našeho sekretariátu Jakubovi, ale to nebyl problém. Šlo o miskomunikaci novináře z Montrealu. V pondělí už Jakub poslal design masky, vše proběhlo, jak jsme očekávali,“ popisoval sportovní manažer reprezentace Milan Hnilička.
Pokud Dobeš udrží výkonnost a bude zapadat do představ trenérů, počítá se s ním. Pavelec potvrdil, že do Itálie hodlá vzít brankáře z NHL, muselo by dojít k velmi závažným problémům, aby se rozhodl jinak.
S Dobešem už vše urovnal. „Nebyl z toho úplně nadšený. Mluvili jsme spolu úplně v pohodě. Od začátku bylo jasné, že to musí být nesmysl. Má famózní začátek, stejně jako vloni. Je to jeden z gólmanů, kteří podávají výborné výkony, v Montrealu to nikdy není jednoduché. Laťka je nasazená vysoko, bojuje o post jedničky týmu,“ pronesl Pavelec.