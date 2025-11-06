Startují testy zlatých hochů. Cíl? Olympiáda. Kubalík: O motivaci se nemusíme bavit
Maturitu zdárně složili vloni na vyhraném mistrovství světa v Praze. Devět šampionů z tehdejšího národního týmu se teď hlásí v reprezentaci pro turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku. Čekají je zápočty před státnicovou zkouškou, rozumějte olympiádou. „Když jedete na nároďák, pokaždé chcete být v tom nejlepším světle. Zvlášť když je olympijská sezona,“ přitakal útočník Dominik Kubalík, jeden z možných adeptů pro nominaci na Hry v Itálii.
S aktuálními třinácti českými bruslaři v NHL trenér národního týmu Radim Rulík nemá příliš na výběr. Prakticky polovinu mužstva pro olympijský turnaj by měl brát ze starého kontinentu. Vzpomínky z MS na největší reprezentační úspěch za uplynulých 15 let nejsou vyhaslé, naopak nepůjde o žádnou senzaci, kdyby osu mančaftu pro únorové měření s největšími světovými esy utvořili loňští mistři světa.
Mezi nimi i zástupci z evropských soutěží. „Víc než olympiáda už není. Jsem rád, že jsem v týmu, hrozně se těším. Motivace je taková, že se o ní vůbec nemusíme bavit. Všichni, co jsme tady, chceme podat ty nejlepší možné výkony. Co nejvíc se ukázat,“ přiznal Kubalík, jemuž po švýcarském přesunu z Ambri-Piotta do Zugu napočítali už 20 bodů (11+9) při stejném počtu odehraných duelů.
Memento ze zlaté Prahy, kde v play off nastupoval ještě jako hráč Ottawy vedle Davida Kämpfa a Martina Nečase, je pro něj velmi silné. „Člověk ví, jaké to je být ve fantastickém týmu, kde si všechno sedne a funguje. Rád na mistrovství světa vzpomínám, problikne mi hlavou, když jsem v reprezentaci. Bylo by skvělé znovu něco takového zažít,“ neskrýval touhu po nominaci na ZOH.
Zatímco v elitních dvou formacích by stále měly viset rezervační cedulky pro jména z NHL, další boj v sestavě je otevřený. A oba nadcházející podniky EHT ve Finsku a Švýcarsku ještě před olympijským dýchánkem mohou dost napovědět, které evropské žolíky Rulík nakonec vytáhne.
Mistři světa 2024 v aktuální nominaci:
Jméno
Post
Klub
Libor Hájek
obránce
Pardubice
Michal Kempný
obránce
Brynäs IF (Švéd.)
Jan Ščotka
obránce
Kometa
Ondřej Beránek
útočník
K. Vary
Dominik Kubalík
útočník
EV Zug (Švýc.)
Jakub Flek
útočník
Kometa
Jáchym Kondelík
útočník
Pardubice
Lukáš Sedlák
útočník
Pardubice
Matěj Stránský
útočník
HC Davos (Švýc.)
Jeho aktuální svěřenci zatím určitě nevypočítávají volná místa směrem k olympiádě. Na to je příliš brzy, forma na klubové úrovni z velké části rozhodne. Pokud se ovšem sejdou dva hráči podobné výkonnosti i typologie, mohou být jejich vystoupení při mezinárodních konfrontacích vodítkem.
Konkurenci mají nižší než v minulosti. Ještě před jedenácti lety mohl tehdejší trenér národního týmu Alois Hadamczik vybírat pro Hry do Soči z více než třiceti krajanů do pole z NHL. Tehdy se největší hvězdy pod pěti kruhy setkaly naposledy.
„Samozřejmě vím, že situace je jiná než iks let zpátky. Ale moc na to nehledím. Jsem rád, když v NHL někdo nakoukne nebo začne hrát. Čechů tolik nemáme, klukům jenom přeju. Že bych počítal místa? Určitě ne,“ odmítl Kubalík.