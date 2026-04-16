Vedení hokeje rozhodlo: Moták povede po MS reprezentaci, Gross jeho asistentem
Novým trenérem hokejové reprezentace bude od příští sezony Zdeněk Moták, jeho asistentem Pavel Gross. Nástupce Radima Rulíka dnes zvolil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, uvedl iDnes. Hokejový svaz rozhodnutí funkcionářů plánuje oficiálně oznámit v 18:00 na tiskové konferenci, kterou vysíláme na iSport.cz ŽIVĚ.
Prezident svazu Alois Hadamczik už dříve v rozhovoru pro iSport nevyloučil, že právě varianta s Motákem a Grossem nastane. „Máme potvrzené dva trenéry. Máme už určené, kdo bude hlavní, kdo asistent. Společně jsme vytipovali okruh jmen, z nichž si vyberou dalšího asistenta. Mají plnou důvěru." Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Rulík vede reprezentaci od roku 2023 a předloni s ní zvítězil na mistrovství světa v Praze. Svůj odchod oznámil před měsícem. Po sezoně mu skončí smlouva a i se svými asistenty Markem Židlickým, Tomášem Plekancem a Ondřejem Pavelcem se přesune do extraligového Kladna.
Moták dovedl v extralize ke dvěma titulům Třinec, na konci prosince ale na střídačce Ocelářů skončil. V lednu byl jmenován koučem juniorské reprezentace. Gross vedl poslední tři roky Spartu, z funkce byl odvolán v říjnu.