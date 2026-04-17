Česko - Německo 4:1. Národní tým si připsal druhou výhru v přípravě na MS
Čeští hokejisté porazili v Karlových Varech v přípravě na květnové mistrovství světa Německo i v dnešní odvetě. Na čtvrteční výhru 5:3 navázali vítězstvím 4:1.
Dvoubrankový náskok získali týmu Radima Rulíka už v první desetiminutovce Jaromír Pytlík a Daniel Voženílek. Na 4:0 pak zvýšili Jakub Flek a Matyáš Kantner. Gólmana Adama Brízgalu, který odchytal první utkání v reprezentačním A-týmu, připravil o čisté konto až v čase 57:42 Daniel Fischbuch. Češi porazili Německo podesáté za sebou.
Další přípravný kemp čeká národní tým v příštím týdnu v Jihlavě, kde se hráči opět sejdou v pondělí. Vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odveta o den později v Jihlavě (17:00).