Lehečka před Davis Cupem vymítá ďábla. Po loňské stopce letos na centrkurtu trénuje navíc
Tenista Jiří Lehečka dorazil s českým týmem na čtvrtfinále Davis Cupu do Boloni jako první a hned využil zrušeného tréninku Italů k extra přípravě.
Aktuální česká jednička v úterním zápase narazí na Kanaďana Félixe Auger-Aliassima, kterého dříve trénoval Lehečkův současný kouč Frédéric Fontang.
Lehečka se skvělou podzimní formou zároveň varoval před podceněním soupeře navzdory absencím dvou silných protivníků.
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Loni v Boloni jeho nečekaný krach se Španělem Jaumem Munarem znamenal českou stopku ve čtvrtfinále. Jiří Lehečka tehdy spílal na polní podmínky při Final 8 Davis Cupu, kvůli nimž si centrální dvorec mohl osahat na sotva dvě hodiny. Letos již toho na hlavním kurtu odtrénoval víc jen za první den přípravy, když dychtivě využil faktu, že domácí Italové vynechali páteční odpolední trénink.
námý puntičkář má proto dobrou náladu a věří, že coby aktuální jednička českého týmu natáhne pozitivní daviscupovou bilanci. Za Česko vyhrál šest z posledních sedmi singlů a na velkou jízdu proti USA hodlá navázat v úterním čtvrtfinále, kdy vyzve kanadského lídra Félixe Auger-Aliassima, bývalého svěřence svého nového kouče.
Češi jsou na místě komplet jako první tým a vrhli se poctivě do přípravy. Jak zatím vychází?
„Jsem rád, že jsme tady o něco dřív a všichni máme víc času zahrát si na centrálním kurtu. S Kubou Menšíkem jsme odehráli dvě dobré hodiny a musím říct, že podmínky jsou fajn. Na centru se cítím dobře. Odskoky jsou dobré, celkově je to příjemný kurt. Také míče jsou v pořádku, jde o Yonexy, se kterými jsme hráli celou asijskou část sezony, takže to naštěstí není nic, co bychom neznali. Aréna vypadá hezky, i když se v ní ještě hodně věcí dodělává. Při tréninku nebyl úplně klid, ale to pro nás bylo vedlejší. Hlavní bylo, že jsme měli možnost dobře si zahrát na centrálním dvorci.“
A vy dokonce dvojnásobnou, když jste odpoledne využil zrušeného tréninku Italů.
„Vzhledem k tomu, jak celý formát finálové osmičky vypadá, kdy se všechno odehrává na jednom místě a na jednom kurtu, je každá hodina, kterou můžeme strávit na centrálním dvorci, strašně cenná. Jakmile začnou zápasy, další trénink už bude skoro nereálný, případně hodně omezený. Je proto dobré tyto možnosti využít. Podobný princip jsme zvolili v září v Praze v O2 areně, kde jsme byli týden dopředu a já tam na centrálním dvorci odtrénoval opravdu hodně hodin. První dva nebo tři dny jsem se necítil úplně nejlépe, ale postupně si to začalo sedat. Díky hodinám na kurtu a tréninkovému objemu jsem se dostal na dávky, které mi pomohly zlepšit formu. Potom jsem to dokázal prodat i v zápasech. Pro mě je důležité jít do zápasu s vědomím, že jsem pro přípravu udělal maximum a připravil se nejlépe, jak jsem mohl.“
Centrkurt je oproti loňsku v nové hale na boloňském výstavišti. Mohla by v ní být nádherná atmosféra, že?
„To srovnání je pro nás teď trochu těžší, po zápasech v O2 Areně žádná hala nevypadá dostatečně hezky. (úsměv) Když to ale vezmeme objektivně, je opravdu pěkná. Určitě vypadá lépe než hala, respektive kurt, na kterém jsme tady hráli loni. Myslím, že i pro diváky bude příjemné sledovat v ní tenis.“
Jak vypadá zázemí, také se zlepšilo?
„Ano, kromě haly je tu i spousta dalších nových věcí. Třeba to, že ze šatny musíme na centrální kurt jezdit autem čtyři minuty. U tenisu mi to úplně nedává smysl, ale to je asi italský způsob práce. Na druhou stranu šatna je moc hezká. Vždycky je příjemné vracet se na místo, kde už máme nějakou zkušenost a nemusíme všechno poznávat poprvé.“
Od US Open jste vyhrál 12 ze 17 zápasů a zahrál si finále v Tokiu a Basileji. Někteří daviscupoví konkurenti se ještě potí na Turnaji mistrů v Turíně, vy už se pečlivě chystáte. Je to výhoda?
„Po US Open se začaly trochu usazovat věci, na kterých jsem pracoval s trenérem. Myslím, že to bylo postupně znát i na mé hře. Přišly výsledky, se kterými jsem byl spokojený. Samozřejmě mě trochu mrzí, že jsem v Basileji nedotáhl finále až k titulu, ale i tak to byl skvělý týden. Přiznám se ale, že bych byl raději také unavený z Turnaje mistrů. Šance byla sice malá, ale už jen to, že jsem o účast reálně bojoval, mě hodně povzbudilo. Určitě to vyjde jindy.“
Měl jste čas trochu si odpočinout?
„Měl, ale nebylo ho tolik. Konec sezony je rozdělený do dvou částí, před Davis Cupem a po něm. Nedá se odletět na čtrnáct dní někam do tepla a zregenerovat. Měl jsem samozřejmě nějaké volno, absolvoval jsem běžné kontroly u doktorů a další věci, ale potom jsem zase začal trénovat. Už týden před odletem sem jsem jel naplno. Podobné to bude i po Davis Cupu. Ať skončíme kdykoliv, čeká nás jen opravdu krátká dovolená a potom začne příprava na začátek příštího roku. Měl jsem ale možnost si odpočinout, za což jsem rád, protože sezona byla a pořád je velmi dlouhá. Tahle pauza se docela hodila. Myslím, že jsme všichni dostatečně zkušení na to, abychom si našli způsob, který nám vyhovuje, a přijeli sem v dobrém rozpoložení. Teď už jen potřebujeme doladit poslední věci.“
V úterý byste měl nastoupit proti Kanadě proti Félixovi Augerovi-Aliassimovi, který je bývalým svěřencem vašeho současného trenéra Frédérica Fontanga. Už na to přišla řeč?
„Trochu jsme se o tom bavili. Snažili jsme se probrat i některé herní situace, ale nic zásadního. Je to pro nás samozřejmě výhoda. Myslím, že na světě není nikdo, kdo by ho tenisově znal lépe než Frédéric. Budeme se snažit, aby z toho celý tým vytěžil co nejvíc. Může nám to zvýšit šanci na úspěch, ale tenis je tenis a nic nám to nezaručuje. Důležité bude podat dobrý výkon.“
Kanaďanům chybí kvůli zranění silní singlisté Denis Shapovalov a Gabriel Diallo. Velká pomoc?
„Počítal jsem s tím, že Shapovalov bude hrát. Byl opravdu připravený reprezentovat, ale tak to v tenise někdy chodí. Bohužel se mu stalo nepříjemné zranění a rozhodně mu to nepřeju. Když se ale bavíme čistě z papírového hlediska, myslím, že by to pro nás mohla být určitá výhoda. Podobné je to s Diallem, který podle mě se zraněním bojuje už delší dobu, možná od Montrealu. Jsou to věci, které nás samozřejmě potěší, ale rozhodně se na ně nechceme upínat. Loni jsme viděli, jak to dopadlo, když jsme tady možná slavili úspěch trochu předčasně (Španělům na poslední chvíli vypadl zraněný Carlos Alcaraz). Samozřejmě tyto informace vnímáme, ale nesoustředíme se na ně. I hráči, kteří jsou v žebříčku níže, mohou v Davis Cupu předvést skvělé výkony. Proto je důležité soustředit se hlavně na sebe, nepřemýšlet nad tím, kdo bude hrát, a udělat všechno pro to, abychom podali co nejlepší výkon.“
Zmínil jste, že ať už Davis Cup dopadne jakkoliv, dovolená před další sezonou bude minimální. Co říkáte na to, že se soutěž oproti loňsku termínově posunula? A jak se v této fázi roku dá ještě najít motivace k tomu, aby hráči ze sebe dostali poslední zbytky sil?
„Termín je bohužel daný. A s tímto formátem se na tom nedá nic změnit. Kdyby se hrálo podle dřívějšího systému, mohli bychom o tom debatovat donekonečna. Dříve se v tomto období hrálo finále a účastnilo se ho osm nebo deset hráčů. Teď jich tady bude čtyřicet a je to formát, kdy můžete po čtyřech setech odjet domů. S tím musíme počítat. Nemá smysl řešit, jestli s tím někdo souhlasí, nebo ne. Není to úplně v naší moci. Je to tak, jak to je. Termín samozřejmě není ideální, ale pravděpodobně je jediný, který se pro tuto soutěž dá najít. Co se týče motivace, tam si myslím, že problém nebude. Je to přece Davis Cup. Všichni jsme zažili, co pro nás znamená a jak moc ho chceme hrát. Po tom, co jsme si prožili v Praze, by byla škoda nemít dostatečnou motivaci. A i kdyby motivace někdy nebyla tak silná, věřím, že všichni v týmu máme dostatečnou disciplínu, která ji dokáže nahradit.“