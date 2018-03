Rolinek o konci v play off: Sezon už mi nezbývá tolik. Cítil jsem šanci

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

Kapitán mistrů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek lehce brzdil výborný dojem, který za sebou Pardubice navzdory předsezonním prognózám zanechaly. Třináctkrát si zahrál play off, to poslední skončilo v neděli v Třinci. Jeho Dynamo vypadlo 3:4 na zápasy. „Beru nás jako tým, ten fungoval skvěle. Ale já sám už těch sezon před sebou tolik nemám. Cítil jsem šanci jít dál,“ mrzí ho. Prozradil, že příští sezonu bude pokračovat.

Zůstane ze série s Třincem něco v paměti?

„Skvělí diváci. Hrál jsem v Pardubicích několik play off a troufnu si tvrdit, že nikdy ne v takové atmosféře. Nevím, jestli to bylo tím, že po těžších sezonách byl pro lidi tohle najednou bonus, možná. Domácí zápasy jsme před nimi ve čtvrtfinále odehráli skvěle, smekám za to i před celým týmem.“

Sedí dojem, že čím víc se sezona blížila ke konci, tím byly Pardubice semknutější?

„Je to tak. Prošli jsme si těžkým obdobím, v létě se dával tým dohromady, nebyli jsme spokojeni s velkou spoustou věcí. Vyříkávali si všechno možné, jak už to tak bývá. Snažili jsme se, aby to klapalo v kabině, pak i na ledě. Každý asi pak pochopil svoji roli v týmu, což je strašně důležité. Někdo hraje přesilovky, jiný oslabení. Někdo bojuje ve čtvrté lajně, aby se dostal párkrát na led, ale není uražený, když nehraje tolik. Tohle se tady podařilo dát dohromady. Troufnu si tvrdit, že tenhle tým hrál nad svoje limity a zvládl vyrovnanou sérii s Třincem.“

České povaze často sedí ten pocit, když je někdo totální outsider, dobře se hrabeme nahoru. Tohle byl i váš mustr?

„Teď bych ani neřekl, vždycky jdete vyhrát. Když zápas začíná, neříkáte se, že jste překonali už nějaké prognózy. Naopak, žene vás ta touha vyhrát. Nám tak nějak všechno ladilo, cítil jsem z týmu touhu se o výsledek rvát. Bohužel se hrál sedmý zápas v Třinci a nezvládli jsme ho.“

Jste na hráče kolem sebe pyšný?

„To je až moc krásné slovo, ne? (směje se) Určitě bych chtěl pochválit brankáře Ondru Kacetla, měl těžký začátek, nešlo mu to. Ale pak jsme vyhrávali zápasy díky němu, nedá se jinak pochválit jeden hráč a vytáhnout z kolektivu. Dařilo se hodně klukům, třeba Martinu Kautovi, který přijel po MS dvacítek, měl dobré zápasy, dostal prostor. Beru nás ale hlavně jako tým a ten fungoval skvěle.“

Stejně se na jedno jméno zeptám. Patrik Poulíček vypadá při oslabeních jak váš klon. Může se ještě zlepšovat?

„Odehrál hodně oslabení, zablokoval spoustu střel, za jeden měsíc vyhrál Radegast Index, to hovoří za všechno. Obětoval se pro tým. Kdyby přidával jako centr ještě víc bodů, byl by to stoprocentní hráč, neříkám, že rovnou do nároďáku, ale pak by jednou mohl tým táhnout.“

Vidíte už v klubu takové hráče, na kterých může postupně viset? Rok zpátky to bylo jen o vás, Petru Sýkorovi a Petru Čáslavovi.

„Vidím. V extralize i první lize je ostatně dost schopných hráčů, ale pokud neudělají dost pro tým, nechce se jim, jsou línější a nemají tréninkovou morálku, těžko z nich budou dobří hokejisté. To je hlavní věc. Každý si to musí srovnat v hlavě. Když budete dělat pro tým všechno, jednou se vám to vrátí.“

Vlastní zkušenost?

„Funguje to. Když Patrik bude pokračovat v tom, co dělal v téhle sezoně, bude navíc dělat i nějaké body, začne být silnější dopředu, bude to jenom plus pro tým a pak i pro něj.“

Je už teď porážka 1:8 ze sedmého zápasu v Trinci pryč a vyhrává u Tomáše Rolinka pozitivní pohled, jak se Dynamo vydrápalo z bahna během roku?

„Už před sebou moc sezon nemám. Beru to tak, že jsem cítil obrovskou šanci postoupit, věřil jsem, že to vyjde. Kdy tohle přebolí? Jasně, že trenéři, fanoušci i vedení bude koukat na tuhle sezonu pozitivně. Já z pohledu týmu taky. Je to bonus, konec se hrál v euforii. Ale osobní pohled je jiný. Vždyť jsme byli kousek od toho, abychom přelezli přes Třinec. Oni to zvládli, my ne. Pořád si ale říkám, že jsme na té druhé straně mohli být my.“

Výbuch v klíčovém zápase může být ale třeba pro mladou partu kolem vás klíčová zkušenost. Dost hráčů české play off nikdy nehrálo. Najednou poznali hranu, zápas číslo sedm.

„Jasně, hodně kluků si ani neumělo připustit, co zápas číslo sedm znamená, má to logiku. Já to taky neuměl, když jsem byl mladej. Play off? Super, ale někdy v budoucnu to přijde zase, takhle se na to díváte. Vždycky se říká, že musíte několikrát prohrát, abyste znali způsob, jak vyhrát.“

Věříte na to?

„Může to tak být. Byl bych jenom rád, aby tahle blbá porážka, pomohla klukům do budoucna i tím, že už ji nikdy nechtějí zažít, aby tady ten kolektiv něco v budoucnu vyhrál.“

A co vy, Petr Sýkora a Petr Čáslava, tři veteráni, budete u toho?

„Sezona stála strašných sil. Ale když se takhle daří, vyhrává a tým šlape... Nemůžu mluvit za kluky, ale já bych pokračovat chtěl.“

Je třeba ta chuť všechno tohle podstoupit znovu větší, než před rokem po baráži, kdy jste byl paradoxně o rok mladší?

„Rozhodně je. Před rokem jsem měl hodně černý myšlenky. Minulá sezona mě strašně unavila. Teď už to můžu říct, přišel jsem v červenci na led a nebyl připravený na nový ročník. Pořád jsem si říkal, co jsme prožili, vracelo se to. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se srovnal. Najednou je to ale super, mrzí mě porážka s Třincem, ale celá sezona byla klidnější.“

Budoucnost současného týmu vlastně vidíte vy sám jak?

„Nevím, jak jsou hráči podepsaní, nebo kdo má ještě kontrakt. Můj názor je, že i když se týmu daří, vždycky se do něj má sáhnout, nenechat ho celý. Neříkám, že by se tým uspokojil, ale víte, kde vás tlačí bota, tak se můžete třeba zvednout. Doufám, že většina hráčů zůstane, ale přijde i někdo nový, kdo to pomůže nakopnout ještě víc.“

A vnímá při tom všem i kabina, že město stále hledá kupce pro klub?

„My starší to určitě vnímáme. Ale nemyslím, že ostatní kluci by to nějak řešili. Není důvod, nezažili jsme v sezoně chvíli, že by se něco pokazilo, něco nefungovalo proto, že klub vede město. Lidi, které nevidíte, ti v představenstvu a další ve vedení organizace, vědí, co je pro klub nejlepší.“

Nemyslím to tak, že by něco nefungovalo. Jen město logicky říká, že klub nemůže vlastnit dlouhodobě. Dřív nebo později se objeví nový vlastník, třeba začnou nové pořádky...

„Já vím. Pamatuji si, jak to tady chodilo, když byli silní partneři, v klubu byly peníze. Měli jsme prostředky, aby sem chodili noví a lepší hráči. Uvidíme, jak to s prodejem bude.“