Majer: Nejsem známé jméno, ale boleslavské fanoušky si získáme. Tým je z 90 procent hotový

V minulé sezoně se Mladá Boleslav po letech podívala do základní skupiny evropských pohárů, závěr ročníku pak ale dopadl katastrofou a Středočeši se propadli až do skupiny o záchranu. Zpět nahoru by tým měl dotáhnout mladý kouč s moderní fotbalovou vizí. „Už v přípravě je vidět, že chceme hrát konstruktivně, kombinačně a být aktivní v napadání. Fanoušci určitě mají pochybnosti a my je musíme získat na svou stranu,“ přibližuje Majer své plány a styl.

Jako hráč jste si ligu nezahrál. Je pro vás role trenéra v lize satisfakcí?

„Ne, hráčsky jsem na ligu prostě neměl, to jsem věděl. Jeden a půl sezony ve druhé lize byl můj strop a nikdy jsem nebyl ukřivděný, že jsem se do ligy nedostal. Teď jsem samozřejmě rád, že jsem trenérskou šanci dostal, ale neberu to jako satisfakci. Spíš je to odměna za těch 15–16 let práce u mládeže a dospělých.“

Mladá Boleslav hledala trenéra poměrně dlouho. Jak dlouho trvalo přesvědčit vás, abyste nabídku přijal?

„Dohodli jsme se poměrně rychle. S panem Trundou a Pepou Jinochem jsem jednal asi čtrnáct dní. Byly to tři až čtyři schůzky.“

První liga je pochopitelně na jiné úrovni než druhá liga, kde jste ve Vlašimi působil. I to hrálo roli ve vašem rozhodování?

„Zásadní roli. Ve Vlašimi jsem byl spokojený, a kdybych dostal nabídku z jiného druholigového klubu, nepřijal bych ji. Pak jsem ale dostal možnost jít do nejvyšší soutěže, která je od druhé ligy ještě výrazně odskočená. To byl hlavní důvod, proč jsem nabídku přijal.“

Jak jste dřív z pozice vnější pozorovatele vnímal Mladou Boleslav?

„Jako stabilní ligový klub, který v určitých obdobích zažívá i solidní úspěchy – třeba účast v evropských pohárech, což se tady podařilo naposledy loni. Možná i kvůli odchodům důležitých hráčů nebylo jaro tak úspěšné, ale pořád je to klub s dobrým zázemím ve městě, kam liga patří.“

Vnímáte, že bude důležité získat zpět důvěru fanoušků, kteří možná na jaře trochu zanevřeli?