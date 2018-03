S Brnem to jsou velké bitvy, plné emocí, připomíná plzeňský Moravčík

Kometa Brno slaví znovu po roce hladký postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Pár dní volna a pak zase znovu do práce. Na rozdíl od soupeřů ve druhém semifinále zvládly soubory Plzně i Brna úvodní série dost svižně. Teď narazí na sebe. Vítěz Prezidentova poháru proti obhájci Masarykova poháru, který v play off vyhrál už deset utkání za sebou. „Rozhodně nás čeká kvalitní série, s kvalitním soupeřem. Bude to dobrý hokej, doufejme, že se šťastným koncem pro nás,“ tvrdí jeden z lídrů plzeňské obrany Michal Moravčík před soubojem modrobílých titánů, který nemá favorita.

Už zápasy v základní části byly velmi vyrovnané. Všechny skončily o gól, jen jeden po běžné hrací době. Co bude rozhodovat?

„Přesilovky. To bude asi největší faktor série. A pak gólmani. Míra Svoboda nás držel celou sérii s Olomoucí, vlastně celou sezonu. Takže věřím jemu, že to v těchhle aspektech přelomíme na svoji stranu.“

Může to být i něco jako předčasné finále, kde ani domácí prostředí nemusí hrát roli. Bude vůbec výhodou?

„Doma začínáme my a myslím, že nás k tomu diváci dotlačí. V Plzni je neskutečná atmosféra, v Brně to samé. Bude to vyrovnaná bitva, nic jednoduchého. Vidím to padesát na padesát. Rozhodně to taky bude kvalitnější hokej pro diváky. Olomouc hrála styl založený spíš na pevné defenzivě a dobré obraně, kdežto Kometa má trošku útočnější tým. Takže už z toho důvodu. Rozhodně nás čeká kvalitní série, s kvalitním soupeřem.“

Čtvrtfinále s Olomoucí bylo tvrdé, náročné, ale probíhalo celkem v poklidu. Dá se očekávat, že tentokrát do hry vstoupí víc emocí a pokusů brnkat těm druhým na nervy...

„Myslím, že jo. Přece jen tady už jde o finále. A navíc o něj hraje Plzeň s Brnem, což jsou vždycky velké bitvy, plné emocí. Ať už na ledě, nebo v hledišti. Emocí tam bude víc.“

Myslíte, že přibude pokusů vyvést soupeře z míry. Souhlasíte, že bude záležet na tom, kdo se s vypjatými situacemi dovede líp vyrovnat?

„Určitě. Chce to nebýt podráždění, nenechat se zbytečně vyhecovat, vyloučit pod vlivem těch emocí. Nebude to jednoduché, ale myslím, že tohle bude věc, která nás nesrazí dolů, naopak nás povzbudí, že se vyvarujeme zbytečných faulů a nevysadíme je na koně přesilovkami.“

