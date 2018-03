Svačina po druhé výhře v Hradci: Máme skvělé obranáře, klobouk dolů

Překvapili. Překvapili hodně. Třinec si z Hradce veze domů dvě semifinálové výhry, vede na zápasy 2:0. A zcela zaslouženě, v obou případech byl lepší. „Po tom prvním vítězství jsme si říkali, že máme na to, aby to vyšlo zase. Ale tahle série může být ještě hodně dlouhá. Taky domácí zápasy s nimi budou 50 na 50, je to hodně vyrovnaném,“ vyprávěl útočník Ocelářů Vladimír Svačina, jehož gól v 5. minutě odpálil tažení jeho týmu za výhrou 2:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:00. Džerinš Hosté: 04:10. Svačina, 18:58. Hrňa Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík, Vydarený, Pláněk – Červený, Koukal (A), Smoleňák – Džerinš, Kukumberg, Jaroslav Bednář (C) – Látal, Cingel, Vopelka – Šimánek, Dragoun, Köhler – R. Pavlík. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart (A), Matyáš – Rákos, Marcinko, Petružálek – Dravecký, R. Vlach, Hrňa – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň. Rozhodčí Hodek, Pavlovič – Pešek, Hynek Stadion ČPP Aréna Návštěva 6555 diváků

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Hradec Králové - Třinec 1:2. Oceláři v sérii vedou už 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Trochu u nás byli ve třetině, ale žádné šance si tam neudělali. Vláďa Roth mi krásně nahrál mezi beky a naštěstí tam ta moje střela spadla. První gól vždycky udělá strašně moc, nás to trochu uklidnilo. Pak nám druhá třetina tolik nevyšla, ale to se dalo tušit, že Hradec do toho dát úplně všechno a zkusí do nás ještě víc jít.“

Několikrát jste šli na trestnou, ale hradecké přesilovky jste přežili. Je klíčové, jak Třinec zatím hraje oslabení?

„Máme strašně dobré obranáře, oni sice mají nejlepší přesilovky, ale myslím, že procentuálně máme my nejlepší oslabení. Takže je to velký souboj speciálních týmů. My se musíme snažit, aby těch oslabení bylo co nejméně, protože i ve druhém zápase je to strašně dostávalo na koně. To je jejich pomalu jediná šance, jak by nás mohli přehrát, protože přesilovky mají neskutečné. Ale znovu, klobouk dolů, jak naši kluci brání, to je úplně šílené, co tam vyvádí.“

A brankář Šimon Hrubec?

„O něm se snad ani nebudeme bavit.“ (usměje se)

Hradec Králové - Třinec: Hosté jdou do vedení! Vladimír Svačina propasíroval kotouč za Patrika Rybára, 1:0 Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Jen to zkuste.

„On je kapitola sama pro sebe. Šimi nás drží celou sezonu, teď v play off to úplně vygradovalo. A dostat v Hradci jen dva góly během dvou zápasů? To je něco neskutečného.“

Celkově vypadáte takoví živější, jste často o krok vepředu. Cítíte, že máte víc sil?

„Těžko říct, oba týmy mají za sebou sedm zápasů ve čtvrtfinále. Ono se ale hlavně hraje lépe, když od začátku zápasu vedete. Pokud dotahujete, je psychika trochu horší. Já myslím, že nám hodně pomohl ten poslední zápas s Pardubicemi ve čtvrtfinále, kdy nám to tam vše napadalo, nakoplo se to, rozjelo a i teď z toho těžíme.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Třinec 1:2. Oceláři v sérii vedou už 2:0 720p 360p REKLAMA

Takže spíš hlava než kondice vás nahnala do náskoku 2:0?

„Myslím, že sil budou mít oba týmy nějak tak stejně, v tom bych se nehrabal, kdo je živější, to může být za dva dny zase jinak. Ale doufám, že nám to bude dál takhle bruslit.“

Mountfield měl mizerné začátky proti Liberci, dostával hodně gólů. S vámi v tom pokračuje. Je taktika na něj vletět a snažit se ho rozložit gólem v úvodu?

„Ne, vůbec. Taktika je dát první gól obecně, snažit se o to. Ale hlavně chceme hrát dobře odzadu, spíš si říkáme, že jestli dáme první gól na začátku, v 50. minutě nebo na nájezdech, tak je to úplně jedno. Hlavně nechceme brzy inkasovat, to je pro nás hlavní.“