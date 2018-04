SESTŘIH: Plzeň – Kometa Brno 1:4. Hosté slaví 12. výhru v play off v řadě

Útočník Komety Luboš Horký při svém debutu v play off poznal v souboji s plzeňským Davidem Skleničkou jeho tvrdost • ČTK

Plzeňský obránce Jakub Kindl se dostal do kontaktu s brankářem Komety Markem Čiliakem • Barbora Reichová (Sport)

Miroslav Svoboda dlouho držel v play off neprůstřelnost, proti Kometě však čisté konto neudržel • Barbora Reichová (Sport)

Plzeňský obránce Michal Moravčík je v play off hodně při chuti, ve druhém semifinále se dostal až k brance Marka Čiliaka • ČTK

Brněnský kapitán Leoš Čermák je v play off opět hodně vidět • Barbora Reichová (Sport)

Plzeňský trenér Martin Straka měl po úvodní prohře svému týmu co vysvětlovat • Barbora Reichová (Sport)

Martin Nečas s Radimem Zohornou oslavují třetí trefu do sítě Plzně • Barbora Reichová (Sport)

Hokejisté Komety Brno vyhráli ve druhém semifinále extraligy na ledě vítěze základní části Plzně 4:1 a vedou v sérii 2:0 na zápasy. Úřadující mistr uspěl i v šestém zápase v play off v této sezoně. Hostům získali tříbrankové vedení obránce Tomáš Bartejs a útočníci Radim Zohorna s Martinem Nečasem, za domácí korigoval v 58. minutě Milan Gulaš a výsledek dovršil při power play zadák Michal Gulaši. Série na čtyři vítězství pokračuje ve středu a ve čtvrtek v Brně.

Plzeň chtěla odpovědět na sobotní porážku 2:3 a hned z prvního útoku zahrozil Mertl. Hosté se potom ubránili při Gulašiho trestu, při kterém nebezpečně pálil Stach. Po přesilovce předvedl sólo Gulaš, ale Čiliak situaci v brankoviště po jeho nahození vyřešil. Na druhé straně měl možnost Hynek Zohorna.

Domácí se ubránili při Čermákově vyloučení. Početní výhodu Komety při Schleissově pobytu na trestné lavic zkrátil faul Hynka Zohorny. V 19. minutě vystřelil tvrdě nad Čiliakovu branku Gulaš, na druhé straně si poradil Svoboda s pokusy Radima Zohorny, Haščáka a Malce.

V úvodu druhého dějství se po vyloučeních kapitána Kadlece a brankáře Svobody Indiáni ubránili při dlouhém oslabení včetně devíti vteřin ve třech proti pěti. Naopak mohli jít do vedení, když se dostal do úniku Kantner, ale na Čiliaka nevyzrál. Po přečkaném oslabení nejdříve pálil za domácí Kracík a ve 29. minutě trefil Moravčík od modré čáry horní tyčku.

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 1:4. Hosté slaví 12. výhru v play off v řadě 720p 360p REKLAMA

O chvíli později se dostal do úniku Hynek Zohorna, ale po blafáku do bekhendu nezakončil do odkryté branky. Ve 32. minutě už se Kometa radovala. Plzeňští propadli v útočném pásmu, v přečíslení ještě neproměnil Nečasovu přihrávku Hynek Zohorna, ale z dorážky už se nemýlil Bartejs.

Indiáni se snažili odpovědět. Skleničkovu ránu vytěsnil Čiliak maskou a ve 34. minutě předvedl gólman Komety sérii úspěšných zákroků. Vyrazil Kratěnovu bombu, pravým betonem stihl pokrýt Stachovu dorážku a poradil si i s pokusy Indráka a znovu Kratěny. Na druhé straně v přečíslení nepřihrál Vondráček přesně Čermákovi.

Na přelomu druhé a třetí třetiny Plzeň odolala při Gulašově trestu, když po ideální přihrávce Hynka Zohorny neproměnil šanci Erat. Už při plném počtu hráčů na ledě zblízka nepřekonal Svobodu Čermák, který se pak dostal do potyčky s Gulašem.

Čiliak pokryl Mertlův pokus z pravého kruhu a vyloučení Horkého minul Stach. Naopak v oslabení vyřešil únik dvou na jednoho individuálně Radim Zohorna, který z levého kruhu skóroval o protější tyč. Naděje Plzně v 52. minutě definitivně uťal Nečas, který se parádní kličkou uvolnil přes Kadlece a bekhendem trefil odkrytou branku.

V 58. minutě v početní výhodě umocněné power play snížil povedenou ranou do levého horního rohu Gulaš, ale Kometa si výhru pohlídala. V poslední vteřině ještě skóroval přes celé hřiště do prázdné branky Gulaši.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): „Někteří hráči si oproti včerejšku uvědomili, o co se hraje. S první třetinou jsme byli spokojeni. Hrály dobře všechny čtyři lajny. Měli jsme dobrý pohyb, měli jsme víc ze hry a byli víc na puku. Samozřejmě se dalo čekat, že Kometa trošku srovná krok, což se stalo. Znovu jsme nedokázali dát první gól, což je v této sérii hodně důležité. Trošku nás trápí, že dostáváme góly ve vlastní přesilovce. V tom se musíme stoprocentně zlepšit. Oproti včerejšku byl výkon daleko lepší. Pevně věřím tomu, že sérii do Plzně vrátíme.“

Kamil Pokorný (Brno): „My jsme se dnes rozjížděli trošku pomaleji a deset minut byla Plzeň lepší. Udělali jsme pak i nějakou korekturu v sestavě a do konce první třetiny jsme srovnali hru. Ve druhé třetině byl strašně důležitý úvodní gól. Nesmírná bojovnost, velké nasazení a vynikající Čiliak nám pak pomohli i tomu, že jsme se dostali do tříbrankového náskoku a zápas jsme zvládli. Jsme za to hodně rádi a teď se budeme koncentrovat na středeční třetí zápas.“

Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 58. Gulaš (Čerešňák) - 32. Bartejs (H. Zohorna, Nečas), 50. R. Zohorna, 52. Nečas (H. Zohorna, Gulaši), 60. Gulaši (J. Hruška). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7500. Stav série: 0:2.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl (41. Vráblík), Jones, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Horký, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Haščák. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:46. Gulaš Hosté: 31:04. Bartejs, 49:30. R. Zohorna, 51:43. Nečas, 59:59. Gulaši Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – Moravčík, P. Kadlec (C), J. Kindl, Čerešňák, D. Sklenička, Jones, Vráblík – Schleiss, Mertl, Gulaš (A) – Stach, Kratěna, Indrák (A) – D. Kindl, Kracík, Kantner – Kodýtek, Preisinger, Hollweg. Hosté: Čiliak (Langhamer) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, J. Krejčík, Malec, Bartejs, L. Vágner – R. Zohorna, Hruška, M. Erat (A) – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Haščák, L. Čermák (C), Vondráček. Rozhodčí Pešina, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7500 diváků

Klíčové momenty utkání:

Plzeň - Brno: Gulaši poslal puk přes celé hřiště až do prázdné domácí brány, 1:4 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Brno: Gulaš propálil při přesilovce domácích vše, co mu stálo v cestě, 1:3 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Brno: Nečas prokázal svou šikovnost a po parádní kličce zvyšuje na 3:0! 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Brno: Radim Zohorna zakončil dokonale svůj únik v oslabení a zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Brno: Fantastický Čiliak vychytal v obrovské šanci Stacha! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Plzeň - Brno: Svoboda vychytal Zohornu, proti dorážce Bartejse už byl ale bezmocný, 0:1 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Brno: Rána Moravčíka od modré čáry orazítkovala tyč hostující brány 720p 360p REKLAMA