Doudera: Kovařčíkové? Neskutečná forma, musí být těžké proti nim hrát

„Neskutečně nám pomáhají,“ chválil mladé dravce Doudera. Ondřej Kovařčík měl tři body (1+2), jeho brácha Michal otvíral skóre (1+0) a Cienciala jej ukončil brankou na 5:1. „Jsou hodně živí a tím, že mají i větší ice-time, tak si hodně věří. Jsou silní na puku, pro soupeře je určitě těžké proti nim hrát. Mají neskutečnou formu,“ přitakal Doudera.

Celý tým hrál od začátku výborně, po necelých šesti minutách jste vedli 3:0...

„Ano, bylo to parádní hned od začátku. Dali jsme tři góly, to se pak hraje parádně. Úplně jsme Hradec zpražili.“

Vy jste nasbíral tři asistence, to je na beka solidní počin, souhlasíte?

„Dneska mi docela nahrávky fungovaly. (usmívá se) Někdy je to taky o štěstí, ale dnešní zápas sednul kompletně celému týmu. A já takhle vylítnul.“

Bylo to jen o tomto?

„Založení hodně trénujeme, víme, co chceme hrát. Vím, kam si útočníci najíždějí a vím, co jim vyhovuje. Jsme na sebe zvyklí z tréninku a umíme to přenést do zápasu.“

Říká se, že přihrávka musí mít oči. Jaký máte výhled po zranění ze čtvrtfinále? Stále máte u levého oka velký šrám. Už vás to nelimituje?

„Ze začátku to nebylo úplně ideální, ale pak otok spadnul a už to šlo.“

Výhled tedy máte dobrý?

„Teď už jo. Jste viděli dneska, ne?“ (směje se)

S čím půjdete do čtvrtého zápasu?

„Na vedení 3:0 v sérii nesmíme koukat, musíme hrát stejně. Pokusit se na ně vlítnout hned od začátku a dorazit je. Hlavně my do toho musíme jít s pokorou. Nemyslet si, že to je hotový. Jít do toho stejně a naplno.“

