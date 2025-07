Budějovice pod novými kouči: první hotové posily. Skalák pokračuje, je o něj zájem

Od pondělí si v Českých Budějovicích zvykají na nový režim pod zahraničním vedením. Hektické a místy až groteskní převzetí klubu skupinou neznámých investorů (pravděpodobně agentů) vzbuzuje značnou nedůvěru, na hřišti se mezitím ve značném presu dává dohromady mužstvo pro druhou ligu. Vedení klubu už podle informací iSportu podepsalo tři posily, které prošly zdravotní prohlídkou. Oproti jiným hráčům bez smlouvy by měl zůstat zkušený Jiří Skalák (33), o něhož mají noví trenéři zájem.

Dorothy Nneka Ede, jejímž pověřením do Budějovic v neděli večer přijeli noví trenéři i sportovní vedení, zůstává v utajení, do Česka by podle informací iSportu mohla přijet koncem července. Konkrétní kroky přímo v klubu těsně před startem druhé ligy už konají portugalští trenéři a francouzský sportovní ředitel Michaël Michée.

Na rozkoukání mají minimum času, prvními reálnými kroky je začlenění nových hráčů. Tři zahraniční posily už podle informací iSportu prošly zdravotní prohlídkou a budou v nejbližší době oficiálně představeny, další hráči, kteří přicházejí s novými zahraničními majiteli, by měli následovat.

V trénincích se zdá, že jde o vcelku kvalitní posily. „Pokud budou přicházet další podobní, může to někam směřovat,“ zní první dojmy lidí, kteří mají k týmu blízko. Aktuálně má Dynamo v tréninku přibližně 22 hráčů včetně některých členů béčka, další vytipovaní zahraniční jedinci ještě kádr nafouknou.