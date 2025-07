Výhra, asistence a páska. Kadeřábek po návratu: Nepřišel jsem do rozloženého týmu

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Hrál v základní sestavě, připsal si asistenci. A měl kapitánskou pásku. „Šlo o vzkaz, abych zaplatil peníze do kasy,“ culil se Pavel Kadeřábek, který absolvoval první utkání po ostře sledovaném návratu do Sparty. A byl povedený, intenzivní a zejména vítězný. Letenští ve čtvrtek porazili v generálce švýcarský Young Boys Bern 3:1. „Výhra nám dodá sebevědomí,“ zdůraznil Kadeřábek.

Obešel sparťanské fanoušky, kteří dorazili na útulný stadion v rakouském Kufsteinu. Po přípravném utkání proti Young Boys Bern, v němž odehrál prvních sedmasedmdesát minut od konce minulé sezony, byl o Pavla Kadeřábka velký zájem.

Třiatřicetiletý obránce pozdravil letenské příznivce, podepsal jim dresy, vyfotil se s nimi. „Bylo fajn, že jsem viděl zase sparťanské fanoušky. Hned se mi vrací staré vzpomínky. Cítil jsem se opravdu dobře,“ uvedl Kadeřábek. „A jsem rád, že mám za sebou obnovený start ve Spartě po deseti letech. Budu makat, aby jich v sezoně přibylo daleko víc,“ pokračoval poté, co měl v nohách i dlouhé sprinty na vedlejší umělé trávě.

Fyzicky našlapaný borec nastoupil podle očekávání na pozici pravého wingbeka. Kde jinde. V generálce před startem ligové sezony dostal přednost před Angelem Preciadem. A nezklamal, až na malé detaily byl precizní.

Povedený návrat

„Je zřejmé, že za všechny roky v Německu nasbíral spoustu zkušeností. Je opravdu dobrý kluk, skvělý do prostředí Sparty. Ukazuje, jak by měli všichni pracovat, chce každý den vyhrávat. Pořád si zvyká, ale je to postupný proces,“ řekl Diarmuid O´Carroll, asistent Briana Priskeho.

Kadeřábek hledal po prvním průniku přízemní přihrávkou na hraně velkého vápna Lukáše Haraslína. Byla sražená. Další pokusy následovaly, navíc byl velmi zodpovědný dozadu. Fungovala mu také spolupráce se stoperem Emmanuelem Uchennou.

„Podali jsme dobrý výkon. Jasně, pár chyb ve hře bylo, protože se musíme dohromady ještě sehrát. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Jsme za výsledek velmi rádi,“ líčil viditelně spokojený Kadeřábek, jemuž na pravé paži svítila zelená kapitánská páska.

Slušný výkon podpořil asistencí. Byť poměrně snadnou. Někdejší reprezentant sklepnul hlavou dlouhou přihrávku Patrika Vydry přímo k noze Ermala Krasniqiho. Kosovský reprezentant vstřelil druhý góly utkání, zvýšil na 2:0.

„Měl štěstí,“ přiznal Kadeřábek. „Byla to lehká asistence, ale počítá se. Jsem hlavně spokojený s tím, že jsem se dostal do rytmu. Je potřeba se rozehrát, rozdýchat,“ poznamenal.

Narážel tím na fakt, že naposledy byl v ostrém utkání v polovině května. Poté skončil v bundesligovém Hoffenheimu, od nějž dostal ještě individuální program. Plnil ho až do doby, co podepsal smlouvu ve Spartě.

Návštěva z národního týmu

S Letenskými začal trénovat až na soustředění v Německu, kde strávili poslední dva týdny. Ihned se zapojil. „Trenéři mě chtěli ze začátku šetřit, ale nechci sedět za lajnou dívat se, jak ostatní dřou. To mi fakt nevyhovuje. Myslím, že trenéři mohou být spokojení s mou fyzickou kondicí,“ řekl s lehkým úsměvem. Však ví, že neúnavnost patří mezi jeho největší přednosti.

Tu koneckonců ukázal i ve čtvrtečním utkání, který z tribuny sledovala i návštěva z národního týmu, konkrétně asistent Jaroslav Köstl a manažer Tomáš Hübschman. Mohli se dívat na útočníka Jana Kuchtu, záložníka Patrika Vydru nebo třeba i na Kadeřábka? „Ne, tohle se mě netýká,“ zdůraznil.

Teď má však před sebou sezonu ve Spartě, kam se vrátil po deseti letech. Letenští startují ligu v sobotu v Jablonci. Chtějí dát jasně zapomenout na minulý ročník, který zakončili na čtvrtém místě. „Tým je mentálně připravený. Musím říct, že jsem nepřišel do rozloženého týmu. Příprava je sice jiná, bez tlaku, ale troufám si říct, že na první zápas budeme připravení,“ prohlásil Kadeřábek.

Na něj bude směřovat hodně očí. Prožije povedený návrat? První zápas naznačil, že začne na pravé straně jako volba číslo jedna.