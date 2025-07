Slibný debut Enemeho. Uchenna hráčem zápasu či seskakování desítek. Co Preciado?

Vstoupit do diskuse (

„Viděl jsem pevnější věci v defenzivě a hodně zajímavých věcí do výstavby hry, hlavně na začátku: výraznější seskakování desítek Haraslína a Krasniqiho do středu hřiště nebo roztahování hry Zeleným a Kadeřábkem. Bylo vidět, že to jsou nacvičené věci,“ přidává fotbalový expert Sportu Jiří Fejgl. Jak v duelu s Young Boys vypadal Rrahmani, Kadeřábek či Eneme?

Sparta - Young Boys 3:1. Vítězná generálka Letenských, hráli Kadeřábek i Eneme

Zelený si prošel martyriem, byl to jackpot. Pořád si hraje, hazardérství opustil