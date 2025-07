Maturita důležitější než liga. Vrátí se Konečný jednou do Slavie? Mířím výš, říká talent

Ve Slavii si zkusil evropský pohár, třikrát naskočil do nejvyšší fotbalové soutěže za ultranašlapané áčko. I proto bylo jasné, že Mikuláši Konečnému je přes pouhých devatenáct let druhá liga v rezervě malá, a tak vyrazil na hostování do Pardubic, kde ho vede osudový trenér David Střihavka. Nástup na východ se však odkládal. „Musel jsem dodělat maturitu,“ říká mladý stoper, jeden z prospektů červenobílého kolosu.

V přípravě byl zatím pokaždé v základní sestavě, ostatně s takovou představou jej vysílá Slavia do Pardubic na hostování. Stoper Mikuláš Konečný se má na východě Čech ligově omlátit. Nejprve však musel splnit rodinné přání…

Rodiče tlačili, abyste měl hotovou maturitu?

„Je to tak. Ale celkově jsem si to vyhodnotil sám, že ještě půlrok vydržím v Praze a potom budu vlastně volný. Dodělal jsem ji a vlastně už mě nic nedrželo v Praze, měl jsem čistou hlavu na rozhodování.“

Vysokou školu nezkusíte?

„Přemýšlím o tom hodně. Přihláška se dá klidně podat v srpnu nebo v září, proto nějaké varianty mám. Uvidím, jak to tady bude ty dva měsíce probíhat, pak se rozhodnu.“

Tady znamená v Pardubicích. Proč jste je zvolil?

„Chtěl jsem se posunout z druhé ligy. Pardubice jsou nejlepší varianta, znám tady hráče, trenéra, celý realizační tým, to dost pomohlo. Věřím, že budu mít vytížení v nejvyšší soutěži.“

Řešil jste i fakt, že Pardubice hráče posouvají?

„Je to tak. Ve Slavii je Tomáš Vlček, byl tady i Robin Hranáč. Sleduju je a spojím si je s Pardubicemi. Mluví se o tom, že odsud stopeři odcházejí jako dobří hráči.“

David Střihavka ve vás už ve třinácti letech viděl ligového hráče. Byl jste nastavený na kariéru už od žákovského věku?

„Nevím, jestli můj cíl byla liga. Nebo takhle: Mám cíle ještě spíš jinde. Ligu beru jako mezikrok.“

Chcete výš než do áčka Slavie?

„Ano, ještě výš.“

Co vám k tomu může pomoci?

„Samozřejmě jsem obránce, proto musím začít od defenzivy. Ale já jsem nejradši, když můžu být na balonu, řídit hru. V tom, myslím si, je moje největší síla. Na nejvyšší úrovni to musí stoper zvládat.“

Není jednoduché dostat ze sestavy třeba Holeše

Prý jste také odolný. Fyzicky, mentálně?

„Řekl bych, že si moc nedělám z věcí hlavu, rychle je odhodím. Když udělám chybu, podívám se na to jednou, stačí mi to na vyhodnocení. Nemám to tak, že bych to řešil donekonečna.“

Stačí vám to k poučení?

„Svoje zápasy samozřejmě sleduju, ale není to tak, že bych se na ně díval pětkrát. Přetáčím si to, dívám se na horší situace, ale nechci to přehánět.“

V čem chybujete opakovaně?

„Je mi jasné, že mám na čem dělat. Je potřeba být klidnější s míčem. Když se dívám na světový fotbal, tak je znát, že se od stoperů čeká, aby šel balon rychle nahoru. Někdy neodhadnu správný moment, kdy ho posunout.“

Máte sebevědomí. Chováte se tak i v kabině? Jaké to bylo přijít do áčka Slavie?

„Byl jsem v devatenáctce, v béčku, bylo to dost náročné. Jsou tam velcí fotbalisti, reprezentanti na obrovské úrovni. Postupně se to zlepšovalo, ale já nejsem povaha, abych někam přišel a hned mluvil. Nemluvím vlastně moc ani doma. Postupně se to ale zlepšovalo, byl tam se mnou Dominik Pech, jsme spoluhráči už od akademie. Spolu jsme to táhli.“

Vidíte v tuto chvíli nějakou šanci na posun do Slavie? Drží v kádru opravdu velké množství stoperů.

„Trenéři vědí, co mají za hráče, asi není jednoduché dostat ze sestavy třeba Tomáše Holeše. Mluvil jsem s trenéry, sportovním ředitelem Přémou Kovářem, domluvili jsme se, že mě budou sledovat, že v Pardubicích strávím roční hostování. Pak se uvidí, co bude dál. Budu se rozvíjet, je tady trenér, jehož fotbal mi vyhovuje.“

Konečný očima trenéra Davida Střihavky Má na to, aby byl v základu „Mikuláše znám odmalička, trénoval jsem ho od třinácti. Byl vlastně jediný, komu jsem už v tom věku predikoval, že z něj jednou bude ligový hráč. Nevím, jestli úplně TOP, ale už trénoval se slávistickým áčkem, zkusil si evropský pohár. Myslím, že měl jít na hostování už dřív, ale oddálilo se to kvůli studiu, potřeboval dodělat školu. My jsme o něj měli zájem už v zimě. Je to pochopitelné, škola je důležitá, ale na druhou stranu kvůli tomu trochu stagnoval. Jsem přesvědčený, že na to má, splňuje veškerá kritéria moderního stopera: výšku, rychlost, chování v soubojích, především je strašně inteligentní. Věřím, že má na to, aby hrál v Pardubicích základ, jinak bychom ho nepřiváděli.“

Konečný ve druhé lize (2022/23 a 2024/25)

Zápasy: 36

Minuty: 3278

Góly/asistence: 2/0

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 7,82/73 %

Vzdušné souboje na zápas/úspěšné: 5,19/49,2 %

Zachycené míče na zápas: 5

Přihrávky na zápas/úspěšné: 58,4/88,4 %

Dlouhé pasy na zápas/úspěšné: 4,78/51,7 %

Střely na zápas/na bránu: 0,3/36,4 %

xG/na zápas: 1,58/0,04

Driblinky na zápas/úspěšné: 0.71/69,2 %

Žluté/červené karty: 1/1