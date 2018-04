Tři body, třetí výhra! Zvládli jsme to a popereme se o finále, zářil Kovařčík

Osm zápasů, osm bodů. Třinecký útočník Ondřej Kovařčík (22 let) drží ve svém premiérovém Generali play off extraligy parádní průměr. K pondělnímu vítězství nad Moutfieldem 5:1 přispěl třemi body (1+2), Oceláři v sérii vedou už 3:0 na zápasy. Prvního gólu v play off se dočkal i jeho o rok mladší bratr Michal. „Byl moc rád. Věřil, že už to přijde a přišlo to ve třetí minutě,“ těší Ondřeje Kovařčíka. „Jsem za něj hodně rád.“

Do utkání jste vlétli famózně, po necelých šesti minutách vedli 3:0. S bráchou jste dali první dva góly, nebyl to trochu šok?

„My jsme moc chtěli utkání znovu dobře začít a to se nám povedlo dokonale. Dali jsme dva rychlé góly a to se pak hraje mnohem lépe. Hradec začal být nervózní, dostal třetí branku a bylo jim asi jasné, že se jim to bude těžce obracet. Ale ještě není nic hotové.“

Konečně jste se dočkal ceny pro nejlepšího hráče zápasu. Když jste dal v sedmém čtvrtfinále proti Pardubicím (8:1) hattrick, „zastínil“ vás sedmibodový David Cienciala...

„Říkal jsem si, že teď už by to konečně mohlo přijít. Ale Milan Doudera měl tři nahrávky, což je na obránce úctyhodné. Trochu jsem se bál, že to získá on.“ (usmívá se)

Jaké to je, být hvězdou zápasu?

„Neberu to tak, že bych byl za hvězdu. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a v úterý máme šanci se poprat o postup do finále. S tím jsme do utkání šli a jsem jenom rád, že jsme vyhráli.“

Proti Mountfieldu vám vychází začátky, v každém utkání jste dali do páté minuty gól...

„Už jsem si před zápasem říkal, že když se nám to dvakrát povedlo v Hradci, tak by bylo skvělé stejně začít i doma. Nevím, čím to je. Prostě někdy to tak je, že ten gól padne hned na začátku a pro nás jenom dobře.“

Je znát, že tím soupeře srazíte?

„Určitě. Když jsme v Pardubicích dostali rychlý gól, tak to máte v hlavách, že musíme dát ten gól my. Není nic lehkého dotahovat.“

Vedete 3:0 na zápasy, bude těžké sérii ukončit?

„Ten poslední krok bývá vždycky nejtěžší, to je jasné. Ale když budeme hrát stejně jako teď, tak věřím, že bychom to mohli zvládnout. V šatně jsme se bavili, že je nesmíme nechat se chytit. Kdyby vyhráli poslední třetinu, tak by jim to mohlo do čtvrtého zápasu pomoct. Jsme rádi, že jsme to udrželi, nedostali v poslední třetině gól a k ničemu je vlastně nepustili.“

