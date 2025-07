Lener v Zimáku: Musíte obětovat farmě život. Chceš do NHL? Žádají výhry

Když se trenér Jaroslav Svejkovský vloni dostal do štábu Vancouveru, šlo o velký český úspěch. V NHL pokračuje, spolu s Rickem Tocchetem míří do Philadelphie. Mnoho evropských koučů nejlepší liga stále nepřijala, těch hlavních už vůbec ne. Obrátit názor na zástupce starého kontinentu může třeba Němec Marco Sturm, nový šéf střídačky Bostonu. „Amerika se ovšem na naše trenéry pořád dívá tak, že jsou to jenom ti Evropané,“ tvrdí v podcastu Zimák bývalý kouč z NHL Slavomír Lener. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>