Platy jsou úplně jinde, naříká Veselý. Agenti vyhrožují: Nedáte vy, dá to Artis nebo Zbrojovka

Přestupové závody ve druhé lize výrazně komplikují život celkům z nejvyšší soutěže. „Hráči a agenti s tím takhle operují a i trošku vyhrožují: ‚Nedáte to vy, dá to Artis, Zbrojovka nebo Táborsko.‘ A šlapou do toho i další,“ posteskl si v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Situace na českém fotbalovém trhu je pro méně movité kluby extrémně složitá. Inflace, kterou rozhýbaly především brněnské kluby, tak výrazně ovlivňuje možnosti ostatních. Trenér Ústí nad Labem Svatopluk Habanec nedávno v rozhovoru pro iDnes použil dokonce větu: „Zkur... trh v Česku, to je jednoznačné.“

A na jeho slova nyní navázal také kouč Bohemians: „Úplně bych to podepsal. Mluvil mi z duše. Co se teď rozjelo za spirálu… ve druhé lize se najednou nabízí platy, co pár let zpátky neměli ani hráči ve Spartě nebo ve Slavii,“ začal pasáž o dalších možných posilách.

„Pro klub jako jsme my, který hodně peněz aktuálně musí použít na plánovanou přestavbu stadionu, to není jednoduchá situace,“ pokračoval Veselý o svízelných finančních poměrech.

„Nechceme zase někoho přivádět za každou cenu. Nedává logiku, aby přišel za větší peníze hráč, který nemá vyšší kvalitu než kluci, co už tady jsou,“ pokračoval o dalších možnostech rozšíření kádru. Zopakoval ovšem, že klokani mají dostatečnou sílu a budou ji chtít ukázat hned na začátku sezony.

Tři hráči zadarmo

Bohemians na přestupovém trhu nepatří mezi nejaktivnější celky a v Ďolíčku zatím přivítali tři nové hráče, za které v součtu nemuseli zaplatit ani korunu. Po konci smlouvy přišli Benson Sakala z Mladé Boleslavi a Vasil Sinjavskij ze Slovácka. Na hostování ze Sparty pak zeleno-bílí získali Ondřeje Kukučku.

„Musíme ještě počkat, jak pořádně zapadnou, ale přišli atakovat základní sestavu, což přesně potřebujeme,“ popsal asistent trenéra reprezentace spokojenost s příchody.

Od každého z nováčku v sestavě si pak slibuje velký přínos. „Sinjavskij je prototyp moderního dynamického a technického hráče. Nastupuje i v základní sestavě estonské reprezentace. Snažili jsme se ho získat už v zimě, kdy ho Slovácko neuvolnilo a sezonu dohrál tam. Líbilo se mi, že nic nevypustil a pořád bojoval a pomohl týmu k záchraně. To něco ukazuje i o charakteru. Měl nabídku i z Baníku a jsem rád, že si nakonec vybral nás,“ pochvaloval si zisk univerzálního křídla.

„Benson Sakala je kapitán zambijského nároďáku a měl jsem na něj výborné reference od Júsufa i jiných kluků, co ho zažili v kabině. Je to poctivý defenzivní záložník a typický zloděj míčů. Ondra Kukučka je potom moderní stoper a mládežnický reprezentant. Sledovali jsme ho také už na jaře a chtěli jsme ho i na přestup, nakonec jsme se se Spartou dohodli na hostování,“ doplnil k dalším přestupům.

Chci ještě dvě posily

Právě na post stopera se i vzhledem k odchodu jiných hráčů (Antonín Křapka, Jan Shejbal, Ondřej Petrák) bude snažit najít ještě další posily. „Náš tým není špatný, ale já bych byl špatný trenér, kdybych byl spokojený. Už jsem říkal, že bych si dokázal představit ještě minimálně dvě posily. Hlavně na pozici stopera a nebránil bych se ani dalšímu příchodu do zálohy a do útoku,“ hledá další šance v letním transferovém okně.

Vzhledem k omezeným financím podle něj klub potřebuje s potenciálními posilami komunikovat s velkým předstihem. „Nezbývá nám nic jiného, než dělat tu mravenčí práci a jednat s hráči třeba půl roku dopředu, jako v případě Vasila. I tak nám teď ale dva velmi dobří hráči vyklouzli přes tu hru agentů a skončili v už jmenovaných klubech. Jejich plat byl úplně jinde. Na to my nemůžeme ani dohlédnout,“ postěžoval si 47letý trenér.

Naději mu dodává závěr přestupového období, kdy by se celý trh mohl ještě rozhýbat. „Budeme koukat na to, jak budou kádry řešit větší kluby. Zatím to v přestupových dostizích sbíraly jiní… Nám nezbyde nic jiného, než přivádět další zahraniční hráče.“

Zároveň v Ďolíčku nechce stavět tým založený především na cizincích. „Za mě by Bohemka měla mít pořád svou identitu a nemělo by tu hrát deset cizinců. Uvidíme, jak se to posune třeba za půl roku, jestli to ty kluby ve druhé lize bude bavit dál, dávat takové peníze a komplikovat situaci i klubům v první lize,“ zakončil promluvu o možném rozšíření kádru.

