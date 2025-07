Slavia přišla na týdny o Vlčka, Trpišovský chválil posily. Rýsuje se sestava

Na soustředění v Rakousku odehrála Slavia pět vítězných duelů, do startu ligy s Hradcem zbývá nedělní generálka proti Drážďanům v zaplněném Edenu. Trenér Jindřich Trpišovský byl s průběhem herního kempu českého mistra spokojený. Radost mu kalí nepříjemné zdravotní výpadky. Na dlouho vypadl Dominik Javorček (22), tým přišel i o stopera Tomáše Vlčka (24).

Tomáš Vlček se obdivuhodně rychle zotavil po operaci kolene, na jaře už se pomalu dostával na hřiště. V závěru kempu v Rakousku ale opět z týmu vypadl a start sezony Chance Ligy nestihne. Důvod je poměrně netradiční…

„Měl dlouhodobé bolesti hlavy, pátrali jsme, z čeho jsou a vypadá to na zánět mozkových blan, pravděpodobně z klíštěte. Rychlý předpoklad je, že bude pět, šest týdnů mimo tým,“ řekl na soustředění v Rakousku v rozhovoru pro klubovou televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Mužstvo přišlo o druhého hráče do defenzivy. Levý halvbek Dominik Javorček (22) odehrál po letním příchodu do Slavie pouhých 31 minut s Kluží, než si ošklivě poranil koleno a čeká ho operace.

„Z toho jsme ještě všichni přešlí. Ale stalo se, nevrátíme to, věříme, že to bude stejné jak s Vlčákem a během jara bude zpátky,“ přál si Trpišovský. Na levé straně může řešit personální nouzi, blíží se totiž odchod Malicka Dioufa, jenž je silně spojovaný s přestupem do West Hamu.

Lepší se stav Tomáše Chorého. Reprezentačního forvarda trápily delší dobu problémy s třísly, kvůli nimž vynechal prakticky celou letní přípravu. „Už je stoprocentně zdravý. Zvažovali jsme, zda by šel už nyní do zápasu, ale počkáme na neděli. Teď už bude v plném tréninku s týmem a proti Drážďanům na chvíli nastoupí,“ dodal Trpišovský směrem ke generálce na ligu.

Slavii čeká náročná sezona s jasnými cíli – pokusit se obhájit titul v lize, kde je největším favoritem, a na rozdíl od loňské Sparty uspět na největším evropském klubovém pódiu v Lize mistrů. Český mistr má jistou účast v základní skupině, tudíž se Slavia během letních měsíců může soustředit výhradně na vstup do domácí soutěže.

Trpišovský v Rakousku naznačil, že v aktuálním kádru vidí obrovskou sílu, zásadnější obměnu očekává možná po konci sezony. Aktuálně zatím nikdo z důležitých hráčů neodešel, naopak Slavia posiluje – mimo jiné přišel z Twente reprezentační záložník Michal Sadílek.

Přes velkou konkurenci a početnou soupisku se pomalu rýsuje ideální jedenáctka pro vstup do ligy s Hradcem. „Ještě se o sestavě rozhodujeme. Ale máme představu o jádru týmu, o zhruba osmi hráčích, také o našem rozestavení,“ zmínil Trpišovský.

Velmi pravděpodobně bude spoléhat na Staňka v bráně, v obraně na Ogbua, Holeše, v záloze na Oscara, Zafeirise, případně Sadílka nebo Mosese, vepředu na Kušeje, Chorého, Provoda, na krajích dostanou prostor Zmrzlý nebo Douděra.

Slavia během soustředění v Rakousku vyhrála všech pět zápasů, trenér chválil i letní posily. Michal Sadílek vstřelil gól a asistoval, velmi dobře se na startu angažmá uvedl japonský krajní hráč Daiki Hašioka (26), hráč se zkušenostmi z Premier League.