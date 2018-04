Nečas předvedl další parádu: Měl jsem rychlost, tak jsem do toho kopl

Zase našlápl, zase se po něm obránci marně natahovali. Zatímco v nedělním zápase se blýskl stahovačkou okolo obránce Petra Kadlece, tentokrát po individuální akci Martina Nečase doklepl puk v závěru první třetiny do odkryté branky jeho spoluhráč Hynek Zohorna. „Měl jsem docela rychlost, tak jsem do toho kopl,“ usmíval se devatenáctiletý forvard po výhře Komety 3:2.

Sérii vítězných zápasů v play off natáhli na třináct a jsou krok od postupu do finále. Tentokrát však plzeňská indiánská skvadra kousala více než v předchozích dvou duelech a chvílemi Kometu nepustila z pásma.

„První třetinu začali lépe, trošku víc bruslili. My jsme pak naštěstí dali gól ve dvacáté minutě, to je trošku položilo,“ soudil Nečas. Právě jeho průvan plzeňskou obranou zařídil vedoucí gól Komety z hole Hynka Zohorny, díky němuž mohli jít po první třetině do šaten s úsměvem domácí.

„Obrátila se hra, já jsem měl docela rychlost a byl jsem v přešlapování, tak jsem do toho kopl. Ten bek jel trošku ze stoje, takže neměl rychlost,“ vracel se Nečas ke svému sólu, které po objetí branky – na rozdíl od nedělního utkání – nezakončil gólem, ale asistencí. „Já jsem to chtěl zasouvat do brány, ale už tam dojížděl bránící plzeňský hráč, podle mě to šlo ještě přes jeho hokejku. Pak už to měl Zohy před brankou.“

Podruhé v utkání rozjásal fanoušky ve třetí třetině Tomáš Vondráček, tu nejlepší parádu si pak nechal na závěrečnou minutu Martin Erat, který na pár vteřin udělal z kolektivního sportu individuální show. „To bylo parádní. Všichni ví, že Martin je parádní bruslař a teď se to jen potvrdilo,“ pokyvoval uznale Nečas.

Právě brejkové situace rozhodly o třetí výhře Komety v sérii. „Snažíme se rychle zakládat hru, protože oni hrozně agresivně napadají a občas propadnou,“ popisoval systém svého týmu nejmladší člen brněnské sestavy. „Když si to dáme do hokejky a rychle vyjedeme z pásma, tak máme šance. Tím pádem je to rychlý hokej nahoru dolů, z toho pak plynou brejkové situace dva na jednoho nebo tři na dva.“

Baví se jak hráči, tak diváci. Zatímco čtvrtfinálová série s Vítkovicemi byla plná nervózních potyček a prostojů, souboj obhájce titulu a vítěze základní části zvedá ze sedaček. Už ve čtvrtek však může být tomuto představení konec, Kometa je po výhře 3:2 krůček od postupu, zato Plzeň potřebuje otočit sérii ze stavu 0:3 na zápasy, což se dosud v extralize nikomu nepodařilo.

Zatímco plzeňské drogerie mohou pomalu začít doplňovat žiletky, brněnská holící centra budou mít ještě minimálně pár dní oraz. Zatímco tvář brankáře Marka Čiliaka či důrazného obránce Michala Gulašiho zdobí čím dál větší porost, mladík Nečas za svými spoluhráči na první pohled zaostává. „Vousy? Dobrá otázka, to slyším často. Máme doma průvan,“ smál se.

