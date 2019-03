Byl jsem mladý a blbý, vzpomíná vítkovický Guman na hokejové zvraty | iSport.cz

Do začátku předkola play off odehrál Tomáš Guman v elitní soutěži za Vítkovice všeho všudy tři zápasy na konci základní části. První body si připsal v posledním kole proti Litvínovu (5:1). Měl gól a přihrávku, přestože byl na ledě pouze 2 minuty a 54 vteřin. Jako třináctý útočník se ve čtvrté formaci střídal s Danielem Kurovským. „Teď jsem měl i větší prostor a spadlo to tam znovu, snad zůstanu na téhle vlně,“ pousmál se Guman po bitvě se Spartou.

Šikovný, ale trápili se všichni

Zajímavé je, že v listopadu byl Guman bez práce. Ve Znojmě se s ním předčasně rozloučili. „Nešlapalo to celému týmu, trápili jsme se dlouho a museli jsme tým obměnit,“ líčí znojemský trenér Miroslav Fryčer. „Tomáš je šikovný hokejista, bruslař s dobrou střelou, ale tehdy to nešlo nikomu. A Tomáš měl ve hře i věci, které se mi nelíbily. Proto byl mezi těmi, co odcházeli.“

V aktuálním ročníku EBEL ligy odehrál Guman za Znojmo 17 zápasů (4+2). Fryčer mu vyčítal především to, že i přes výborné bruslení tahá hodně puků dozadu. „Zavážel puky zpátky, chtěl si akci sám rozjet, ale tady se všechno hraje rychle dopředu. A taky byl trochu lechtivější do obrany. Ale říkám, šikovný on je, bezproblémový kluk, pokud se s ním bude pracovat, může se posunout.“

Po konci ve Znojmě vzal Guman za vděk nabídkou z prvoligové Poruby. „Ve Znojmě mi ukončili smlouvu, hledal jsem angažmá, bylo pár nabídek z první ligy, z extraligy žádná,“ popisuje své listopadové rozhodování. „Nakonec jsem se rozhodl pro Porubu. Tam jsem hrál (36 zápasů/ 10+9) a když skončila sezona, povolaly si mě Vítkovic.“

Že by měl díky partnerskému klubu blíž do extraligy, to Guman při přestupu neřešil. „Napadlo mě to, ale takhle jsem to nebral. Soustředil jsem se, abych hrál dobře v Porubě.“ Vítkovice jej také dodatečně dopsaly na soupisku až poslední den před uzavřením přestupového okna. První zápas hrál v 50. kole proti hradeckému Mountfieldu.

Teď si rodák z Roudnice, kterého táta postavil na brusle už ve dvou letech, poprvé zahrál i předkolo play off. Gól jej pochopitelně těšil. I proto, že zatím v hokejovém světě marně hledal pevnější místo.

Byl jsem mladý a blbý

„Já jsem v mládí trošku poletoval, tři roky jsem strávil i v Davosu (juniorka), pak jsem se dostal do Budějovic, kde jsem naskočil i do áčka.“ Část sezony 2016/17 odehrál Guman i ve Švédsku. „Oni mají o úroveň lepší přístup k hokeji, co se týče mládeže,“ vysvětloval. „V Česku se hokejová výchova nebere tak vážně. V áčku už rozdíly nejsou takové, protože se do něj dostanou jen ti nejlepší, ale v mládeži to znát je.“

Proč tedy nevydržel v zahraničí déle? Ve Švýcarsku si podmínky, prostředí, i možnosti pro hokejový růst, ohromně pochvaloval. Jenže... „Bylo složitější skloubit školu, byl jsem ještě mladý a blbý,“ usmál se. „Šel jsem tam ve čtrnácti, chtěl jsem domů k mamince, tak jsem se vrátil. Teď už jsem snad chytřejší, rozumnější. Trošku snad.“

Spoluhráči ho za první bitvu se Spartou chválili. „Jeví se velmi dobře, výborný bruslař, má dobrou střelu,“ ocenil ho nejlepší vítkovický střelec Radoslav Tybor, který dorážkou z 53. minuty rozhodl první duel předkola. „Budeme velmi rádi, když mu to bude padat co nejvíc.“

Dnes hrají Vítkovice druhý zápas série proti Spartě opět doma. Začíná se v 17 hodin.

