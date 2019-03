Kašík trefil proti Boleslavi svoji nulu. A doma chci žlutomodré peklo! | iSport.cz

Před odvetou pondělní partie, v níž Boleslav jasně dominovala, Libor Kašík tipoval zlínský triumf 1:0. Sekl se jen lehce. „Pavel Sedláček mi to pokazil,“ zářil gólman po pojistce kumpána do prázdné branky.

Vaše parta byla odhodlanější, předvedla bravurní týmový výkon, který udržela po celých šedesát minut. Je to Zlín, jaký si z brankoviště přejete vídat před sebou?

„Takto by se mělo hrát play off. Je to ale jen jeden krok, já doufám, že přijdou další dva. My jsme věděli, co tady v Boleslavi potřebujeme hrát, ale ono to pokaždé nejde podle představ. V pondělí to nebylo zase tak otřesné, ale nebylo to zkrátka ono. Napodruhé jsme se vrátili k tomu, co umíme, kluci hráli fakt skvěle.“

Bylo jasné vám hráčům, co všechno do odvety zlepšit, anebo pomohl důkladný rozbor pondělní bídy?

„Potřebovali jsme se nutně vrátit ke hře, díky níž jsme v závěru základní sezony vyhrávali. V prvním zápase jsme se k tomu ani nepřiblížili, možná posledních pět minut. Ale druhý zápas byl úplně jiný.“

Napadlo vás už po prvním Dufkově gólu, že by to napodruhé mohlo vyjít?

„Můj velmi dobrý trenér gólmanů mi říkal, že je velká pravděpodobnost, že už bych měl konečně vychytat nulu. Letos jsem ji zatím neměl, takže jsem s nadsázkou říkal, že vyhrajeme 1:0. Takže Pavel Sedláček mi to pokazil… (usmívá se) Já si ale v zápase vůbec nic neříkal, chytal jsem zákrok po zákroku, každý jsme si na ledě plnili, co máme. A z toho se zrodil krásný výsledek.“

V prvním utkání vám Lukáš Žejdl nasázel hattrick, řekl jste si pro sebe, že v odvetě mu nedáte šanci?

„On je určitě skvělý hráč, nechci, aby to vyznělo špatně, ale když se podíváte na jeho góly, přálo mu s velkou dávkou štěstí. Druhý gól jsem si nafackoval sám, třetí gól jsem ho přečetl, ale stejně mi to tam propašoval. Uvidíme dál, přeju mu hodně štěstí, ale hlavně ať už mi přestává dávat góly.“ (usmívá se)

V závěru proběhly první větší strkanice, do níž jste se zapojil i vy, ale jinak je série celkem poklidná…

„Já jsem Pacovského nechtěl trefit. Chystal jsem se rozehrávat puk, on se tam náhle zjevil, já se lekl, dal jsem instinktivně ruce před sebe, abych ho odrazil. Ptal jsem se ho, jestli jasem ho nechtěně nesekl. To bych nerad. Za kladného stavu pro nás bych nevyvolával nějaké rvačky.“

Série se přesouvá do Zlína, jak si malujete atmosféru na domácím zimáku, čekáte vyprodáno?

„Chtěl bych říci jedno: Užívejme si, že hrajeme play off. V mém případě může jít o poslední. Stát se může cokoli. Je to pro mě velký svátek, ve Zlíně kór. Byl bych strašně rád, kdyby nás lidi přišli podpořit a připravili obávané žlutomodré peklo. Když jsem byl malý kluk, bývala neskutečná atmosféra, která dokáže obrovsky nabít celý tým. Doufám, že se lidem, kteří přijdou, odměníme tím, čím se teď prezentujeme, tvrdou hrou, pěkným hokejem. Doufám, že bude plno, já se na to strašně těším.“

Je ve vašich silách sérii uzavřít už doma?

„Stát se může všechno. Může to dojít klidně do pěti zápasů. Radši dopředu nic odhadovat nebudu. Ale jedno vím jistě. Pokud budeme na každém metru, na každém centimetru lepší jako tady v úterý, pak máme šanci. Chce to užívat si tu typickou bolest, která v play off přichází. Budeme rozdávat rány, budeme je přijímat, každý z nás schytá spoustu ran a modřin, ale když do toho dáte všechno, o to víc vás to baví a naplňuje.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 0:2. Je srovnáno, výhru trefil ve 4. minutě Dufek 720p 360p REKLAMA