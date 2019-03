Potlesk za fair play. Hrabal odvolal čtyřminutový trest za stavu 1:1 | iSport.cz

„Před takovým hráčem můžu jenom smeknout,“ ocenil gesto i sparťanský útočník Jiří Černoch. „Ukázal charakter. Za vyrovnaného stavu je to velké gesto. Navíc tam byla krev, oni by měli čtyři minuty přesilovku. Krásná věc, jen víc takových.“

Hrabal v kritické chvíli dlouho neváhal. „Mrzelo mě, že jsem tam Rastyho praštil, ani nevím, jestli tam kolem nějaký jejich hráč byl, možná tam někdo ležel na zemi. Automatická věc pro mě,“ reagoval zkušený obránce, který před osmi lety slavil titul s Třincem.

Sám se o pět minut později dostal na trestnou. Za držení. Přiznal, že v tu chvíli trnul, skóre bylo stále nerozhodné 1:1. „Když je člověk na trestné za takového stavu, tak vždycky trne. Sparťani tu přesilovku sehráli skvěle, Roman Szturc tam navíc zlomil hokejku, podržel nás brankář. Měl jsem štěstí, že jsme gól nedostali. Paradoxně, když jsem pak skočil na led, dali jsme z protiútoku gól. Asi karma.“

Hrabal nezastírá, že bitva se Spartou je hodně našponovaná. V první třetině to vypadalo na několik bitek po nájezdech do brankoviště. „My se šarvátek vůbec nebojíme, spíš je to těžké v tom, jak na jakýkoliv jejich faul v brankovišti reagovat. To jsou automaticky dvě minuty pro nás, vždycky je to třeba vyhodnotit s čistou hlavou,“ popisuje.

V emotivní první třetině šel také za hrubost za katr. Společně s Formanem. „Kdybychom do nich nějak bušili pokaždé, tak hrajeme oslabení pořád. Snažili jsme se to ustát. Ale myslím, že sekery na našeho brankáře by si rozhodčí měli pohlídat.“

Vítkovický obránce očekává podobnou bitvu i v Praze. A že Ostravané ještě v kalendářním roce 2019 nevyhráli na hřišti soupeřů? „To si už nevzpomínám, to byla nějaká jiná soutěž,“ zamyslí se naoko Hrabal. „My tam jedeme vyhrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:45. D. Květoň, 49:52. D. Květoň Hosté: 22:29. Rousek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Výtisk (A), Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Guman – Kucsera, Š. Stránský, Schleiss. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Smejkal, Sill, Černoch – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Forman (A), Pech (A), Jarůšek – Kudrna, Klíma, Rousek. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Svoboda, Lhotský Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 563 diváků

