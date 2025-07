Jako ve fotbale: Coquard dostal žlutou kartu. Za pád se omluvil, pokutě neunikl

Žlutá karta je novinkou této sezony. Pokud cyklista během třítýdenní Tour dostane ještě druhou, bude ze závodu vyloučen.

Belgičan Philipsen odstoupil po těžkém pádu na sprinterské prémii 60 km před cílem. Vítěz první etapy, jenž se v letošním ročníku jako první oblékl do žlutého dresu a strávil v něm jeden den, skončil ve vysoké rychlosti na zemi poté, co do něho v řetězové reakci vrazil Coquard. Ten ztratil rovnováhu po kolizi s Belgičanem Lorenzem Rexem.

„Nejsem špatný chlap, není to příjemné. Rád bych se omluvil Philipsenovi i jeho stáji Alpecin-Deceuninck,“ řekl Coquard po dojezdu etapy novinářům během rozhovoru v týmovém autobusu. „Špatný den, dokážete si to představit. Nechat zelený dres opuštěný, to není příjemný zážitek. Trochu jsem se podíval na snímky, opravdu nevím, co se vlastně stalo,“ dodal jezdec stáje Cofidis.

Ujistil, že nebylo jeho záměrem způsobit havárii. „Cítil jsem, že (Jonathan) Milan zahájil svůj sprint, možná se moje přední kolo dotýkalo jeho nebo mě Rex vyhodil z rovnováhy, opravdu nevím. Byl jsem jasně vyhozen z rovnováhy, málem jsem ztratil botu,“ popsal Coquard. Později také sám havaroval během etapy, která byla poznamenána četnými nehodami.

Philipsenův tým oznámil, že sedmadvacetiletý cyklista úspěšně podstoupil operaci zlomené klíční kosti v nemocnici v belgickém Herentalsu. Alpecin zveřejnil na sociálních sítích fotografii, na níž se vítěz deseti etap na Tour lehce usmívá se zdviženým palcem a obvázanou rukou.