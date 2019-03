Klasický Zlín, mrzelo brankáře Růžičku. V prvním zápase jsem byl jak v divadle | iSport.cz

Druhý duel byl zcela odlišný oproti prvnímu. Překvapil vás Zlín?

„Neřekl bych, že překvapil. Myslím, že tohle se dalo čekat. V pondělí jsme je hodně zaskočili naším pohybem a naším důrazem. Celý zápas se z toho nemohli oklepat. Ve druhém zápasu to byl klasický Zlín, hodně to tlačili do brány, hodně osobních soubojů. Vyrovnané utkání, takový klasický play off zápas. Bohužel byli šťastnější.“

Zlín se dostal brzy do vedení. Byl to velký problém?

„Je to hodně bránící mužstvo, takže když vedou, tak jsou v tom výborní. Umí to zavřít. Libor (Kašík) podal výtečný výkon. Asi to je velký rozdíl, když se musí tlačit, nebo to můžou zatáhnout, což je jejich silná stránka. Bohužel dali první gól oni.“

Zlín se dostával častěji do zakončení, než v prvním utkání. Byl to velký rozdíl?

„Jo, byl. Pro mě jako gólmana to byl lepší zápas. Tlačili se víc do brány, víc stříleli. V prvním utkání jsem si připadal jako v divadle, šla na mě jedna střela za tři minuty, takže to bylo těžší po psychické stránce, druhý duel byl těžší zase po fyzické.“

Série zatím nenabídla příliš emocí. Čím to je?

„Těžko říct. Taky občas postrádám, že to není taková klasická řežba. Není to ani z jedné strany, takže bych nechtěl říkat, že Zlín nebo my nehrajeme s emocemi. Zatím se snažíme hrát hokej a nesnažíme se to strkat někam jinam, než by měl hokej směřovat.“

Hráčům puky hodně odskakovali, nebo se zadrhávali. Nebyl špatný led?

„Nevím, nerad bych se vymlouval na led, ten je pro všechny stejný. Zlíňákům to neodskakovalo, takže nevím. Kvalita ledu je pro oba týmy stejná.“

Co se dá očekávat od zápasů ve Zlíně?

„Řekl bych, že to samé co v úterý. Bude hodně osobních soubojů, série bude vrcholit. Myslím si, že přijde i víc emocí. Bude to ubojované, ale doufám, že budeme šťastnější a urveme třetí zápas.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 0:2. Je srovnáno, výhru trefil ve 4. minutě Dufek 720p 360p REKLAMA