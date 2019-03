Sparta na hraně vyřazení. Sráží nás mizerná produktivita, mrzí Klimka | iSport.cz

V předbrankovém prostoru jste hru ve druhém utkání zlepšili, stejně to však nestačilo. Proč?

„Asi to bylo málo. Musíme přidat a více si chodit pro dorážky, protože v těch prostorech se rozhoduje. My jsme tam byli na naší straně trošku nedůrazní, udělali jsme chybu a na jejich straně se nám to neodrazilo. Musíme do branky chodit více, protože na jeden gól se dvakrát venku vyhrát asi nedá.“

Jak těžce se porážky koušou? Dvakrát jste podali solidní výkon, na kontě máte ale nulu.

„Přesně, jak říkáte. Není to snadné. Kdyby nás dvakrát rozstříleli, řekli bychom si: bohužel, jsme hrozní. My jsme ale dvakrát hráli přesně podle plánu. V produktivitě nás ale tlačí bota. Aspoň to víme. Když dodržujeme systém, přehráváme je, tvoříme si šance. Ty ale musíme proměnit, případně chodit ještě tvrději za dorážkami.“

Pokusíte se ve čtvrtek ještě více tlačit do brankáře Patrika Bartošáka a rozhodit ho?

„Samozřejmě. Musíme ho rozhodit a jít po něm. Víme, že je to jeden z jejich klíčových hráčů. Není to nic zákeřného, jen se chceme tlačit před něj, aby při střelbě neviděl.“

Jak těžké bude nepřipouštět si tlak hrozícího konce sezony a jít do třetího utkání s alespoň částečně čistou hlavou?

„Z posledních dvou domácích zápasů s tím máme nějakou zkušenost. Budeme se držet stejného plánu, naladíme se stejně jako na ty poslední zápasy. Jdeme do toho s bojovnou náladou a hlavně s chutí.“

V domácím prostředí se vám v základní části nevedlo. Teď tam musíme nutně vyhrát.

„Závěr jsme tam ale zvládli. Když jsme doma měli nůž na krku, předvedli jsme parádní výkon, takže nám nezbývá nic jiného, než dvakrát vyhrát. Musíme navázat na úterní výkon, který byl až na ty góly dobrý. Hráli jsme, co jsme chtěli. Pokyny jsme do puntíku splnili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:45. D. Květoň, 49:52. D. Květoň Hosté: 22:29. Rousek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Výtisk (A), Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Guman – Kucsera, Š. Stránský, Schleiss. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček – Smejkal, Sill, Černoch – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Forman (A), Pech (A), Jarůšek – Kudrna, Klíma, Rousek. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Svoboda, Lhotský Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 563 diváků

