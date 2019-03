Ujčík o jednom z nejvyšších trestů sezony: Lidi se nesmějí na hokeji bát | iSport.cz

Všichni věděli hned, že to je malér. Rozhodčí mohli duel mezi Plzní a Třincem nakrásně ukončit a nikdo by se moc nedivil. Zápas se dohrál, podařilo se vypátrat diváka, který z hlediště zasáhl hlavního arbitra Hribika plastovou flaškou do břicha tak, že musel být následně ošetřován. Zápas se hrál 3. března a trvalo devět dní, než disciplinárka vynesla rozsudek. Západočeský klub dostal souhrnnou pokutu 170 000 korun s tím, že v případě dalšího prohřešku mu zavřou stadion.

Výsledek byl oznámen v úterý, kdy se hrály druhé zápasy předkola play off. I proto v záplavě jiných informací verdikt trochu zanikl. Proč se s ním otálelo takovou dobu?

„Nic nás nenutilo spěchat. Museli jsme si obstarat vyjádření všech zúčastněných, včetně rozhodčích, abychom získali pohled různých stran a mohli si pořádně ověřit a potvrdit, co se tam přesně stalo. To nějakou dobu trvalo. Pak ještě Plzeň podnikla určité vstřícné kroky, (šéf klubu) Martin Straka se tomu postavil a dal fanouškům najevo, že si přejí, aby fandili slušně. To všechno jsme zohlednili a na základě toho vynesli verdikt.“

Trvalo rozhodování dlouho i proto, že k případu došlo těsně před vypuknutím play off a jedná se tudíž o značně citlivé téma? Případné uzavření stadionu by znamenalo výrazný zásah do průběhu soutěže, souhlasíte?

„Potřebovali jsme zkrátka čas. Snažili jsme se udělat taky vstřícný krok, aby si lidé v Plzni uvědomili, že je nikdo nechce buzerovat, perzekvovat, nic takového. Existuje však určitá hranice, přes kterou se prostě už nedá jít. A to, co se tam dělo v poslední době, byl úplný vrchol. Lidi, kteří chodí v Plzni na hokej, se bojí brát do hlediště děti. Emoce bývají hodně negativní, na každý jen trochu sporný verdikt rozhodčích reaguje publikum přehnaně podrážděně a vulgárně, což je špatné. Bylo by v pořádku, kdyby lidi mohli chodit na hokej a nebáli se, že se tam něco semele. Takhle se to ovšem dostalo někam, kam vůbec nechceme.“

V lednu napadli dva fanoušci v Hradci Králové pardubického trenéra Ladislava Lubinu. Mountfield dostal pokutu v celkové výši 190 tisíc korun a navrch podmínku na uzavření tribuny na dva zápasy. Verdikt pro Plzeň byl o něco mírnější. Proč?

„Případ nebyl tak nebezpečný jako ten v Hradci Králové. Na druhou stranu, Plzeň má s chováním svých fanoušků problémy dlouhodobě. V minulé sezoně byla potrestána jedenáctkrát, přičemž