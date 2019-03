Sparta odvrací fiasko. Zase. Musíme jít do Bartošáka, burcuje Klimek | iSport.cz

Nikdy v historii nečekala Sparta na vítězství v extraligovém play off déle. Výsledky v klíčové fázi posledních sezon jsou zničující obžalobou slovutného klubu. Od třetího finálového duelu s Libercem v roce 2016 nezapsala značka majitele Petra Břízy ani jednu čárku do kolonky výher.

Tři prohry s Bílými Tygry ve zbytku série, za rok klepec 0:4 od Komety. Loni touhle dobou ponižující prohra 0:3 v předkole znovu s Libercem. Tento týden přibyly do temné sbírky další dva zářezy. Suma sumárum neuvěřitelných dvanáct proher po sobě. Pokud dnes Sparta přidá třináctou, sezona pro ni skončí. Stejně jako před rokem by měli dovolenou jako vůbec první tým Tipsport extraligy.

„Neskládáme zbraně. Dokud soupeř nebude mít tři výhry, není konec. Stejně tak my teď můžeme doma dvakrát vyhrát a vrátit sérii zpátky do Ostravy. Chceme si to s nimi rozdat v pátém utkání. Je v podstatě jedno, jestli je to 1:1, nebo 0:2. Musíme prostě dál šlapat a nekoukat vlevo vpravo,“ burcuje tým útočník Jiří Černoch.

V áčku Sparty je dvaadvacetiletý hráč už pět let. Pamatuje si tak zmíněné finále i všechny následující bitvy se špatným koncem. Poslední výhru zažili v rudém dresu ze současného kádru ještě Hlinka, Forman, Buchtele, Pech, Kumstát a Kudrna. „Série bez výhry je dlouhá, v hlavách ji ale určitě nemáme. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Do historie se dívat nemůžeme,“ říká Andrej Kudrna.

Meziročně se nároky na cílový výsledek týmu smrskávají. Zatímco loni se po konci v předkole ještě mluvilo o blamáži obřích rozměrů, nyní by byl případný konec v této fázi vlastně tak nějak očekávaný. Pořád by to však byl pro tradiční klub průšvih. Ambice měla Sparta před aktuálním ročníkem vyšší. Trenér mezinárodního formátu Uwe Krupp měl mašině vrátit lesk. V listopadu ho na moment dostal po letech na extraligový piedestal, postupující korozi ale nezabránil.

Stav 0:2 na utkání je stejný jako posledně proti Tygrům, přesto je situace o něco jiná. V minulé turbulentní sezoně se změnami trenérů a odstavením legendy Hlinky se šlo od trapasu k trapasu. Proti Liberci Pražané podali dva mizerné výkony, nefungovalo prakticky nic. Tentokrát to herně žádný průšvih nebyl. Radost ale stejně nepřišla. Když úsměv, tak hodně kyselý.

Z oněch dvanácti proher v play off v řadě byly hned čtyři v prodloužení, celkem osm o jedinou branku. To platí i o obou duelech v Ostravě. Sparťané v nich byli o něco lepší. Chtěli utáhnout šrouby, soupeře zmáčknout. Namísto toho si vrazili klíny do vlastního vazu. Dolů je poslala neproduktivita. A taky fantasticky chytající Patrik Bartošák.

Pokud se nechtějí zase od čtvrtfinále dívat na své soupeře jen v televizi, potřebují dnes zabrat i výsledkově. Už totiž bije na poplach. „Musíme do toho jít s čistou hlavou. Z posledních dvou domácích zápasů s tím máme zkušenost, taky jsme museli vyhrát, a zvládli jsme to. Budeme se držet stejného plánu. Potřebujeme být důrazní. Musíme chodit do Bartošáka. Jít po něm, rozhodit ho. Když navážeme na úterní výkon, máme šanci. Jdeme do toho s bojovnou náladou a hlavně s chutí,“ dodává forvard Lukáš Klimek.

