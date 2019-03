Hráče Plzně straší zavřený stadion. Házení se nelíbí ani nám, říká Kovář | iSport.cz

Na mantinelech ty nápisy nejdou přehlédnout. „Fandíme slušně. Jsme indiáni.“ Nebo „Opilci mezi indiány nepatří. Děkujeme.“

Klub se už několik let snaží o osvětu, ovšem excesy v poslední době dospěly do stadia, kdy je stav neudržitelný. Plzeň za zápas s Třincem celkem vyfasovala pokutu 170 tisíc. Navíc po dalším případném incidentu disciplinární komise stadion zavře. „Tohle je pro nás hráče velký strašák. Zvlášť v play off. Ani si nedovedu představit, že by se hrálo bez lidí,“ říkal po včerejším tréninku útočník Jan Kovář, klíčová postava plzeňské Škodovky.

Klub se potýká s neslušnými příznivci dlouhodobě, na začátku března při utkání s Třincem navíc lidé zaházeli ledovou plochu odpadky a jedna z plastových lahví zasáhla do oblasti břicha i rozhodčího Jana Hribika. Proto je klub v podmínce. A při dalším excesu už dojde k uzavření sektorů.

„Tohle nikdo z nás nechce! Vybavuju si, že se to stalo ve fotbale, třeba právě Plzeň hrála v Turecku bez lidí. A to je potom o ničem. Doufám, že už zápasy budou v klidu,“ věří brankář Dominik Frodl. Byl to on, kdo se bezprostředně poté, co v inkriminovaném utkání viděl, jak plastová láhev zasáhla sudího, vydal směrem k tribunám a gestem se snažil lidi uklidnit.

„Hned jsem věděl, že je zle, že dostaneme pokutu a bude hrozit uzavření stadionu. Takže jsem se je snažil uklidnit, aby už to nepokračovalo,“ vrátil se Frodl ke zjitřené atmosféře při bitvě s Oceláři. „Chápu, že občasné řvaní k hokeji patří. Bez toho by to nebylo ono, těžko se dá hrát v klidu. Ale tohle, co se stalo, už bylo opravdu přes čáru,“ dodala plzeňská jednička.

Diváka, který lahví rozhodčího zasáhl, klub rychle vypátral. Právě po něm teď bude škodu 120 tisíc vymáhat. „Všichni normální fanoušci chápou, že tohle by se stávat nemělo. To musí každý odsoudit. Ale chci říct, že z kotle nic takového nelítá,“ připomněl Frodl.

„Ohrožuje to nejenom diváky v prvních řadách, ale i nás hráče na ledě. Takže tohle je opravdu zbytečné,“ odmítá excesy a házení odpadků i Jan Kovář, který by měl být spolu s Milanem Gulašem hlavní silou týmu.

Od pondělí v cestě stojí ve čtvrtfinále Olomouc. Ale klub se musí neustále mít na pozoru i před vnitřním nepřítelem. Před vlastními nezkrotnými fanoušky. Přímo před zaplněným stadionem při posledním utkání v základní části vystoupil i klubový šéf Martin Straka: „Vážení fanoušci, situace je velice vážná. Moc vás osobně žádám, abyste nefandili vulgárně. Neuráželi hráče ani rozhodčí. A nevhazovali nic na ledovou plochu.“

Klubový šéf se spolu s dalšími lidmi z vedení několikrát se zástupci fanoušků setkal. A doufá, že play off už bude bez podobných excesů. „Hokejový klub HC Škoda Plzeň věří, že se vyřazovací boje ponesou ve férovém duchu. Velice si váží svých fanoušků, kteří slušně podporují hráče a pomáhají jim na cestě za společným sportovním cílem,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Vedení nejvíce štvou vulgární nadávky směrem k hráčům soupeře nebo rozhodčím. Plzeň má s chováním fanoušků problémy dlouhodobě. Jenom v minulé sezoně, kdy disciplinární komise trestala i vulgární pokřiky, zaplatil klub 142 tisíc. Tentokrát je situace ještě vážnější.