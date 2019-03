Play off proti kamarádům. S Honejskem jsme na sebe škaredí, usmívá se Šťastný | iSport.cz

Zasadili jste domácím tvrdý direkt, co?

„Určitě to Zlín bude mít v hlavě. Ví, že bude muset v pátek vyhrát. Menší výhoda bude tím pádem na naší straně. Ale i my musíme vyhrát tři zápasy.“

Zlepšili jste se oproti prohrané druhé partii?

„První domácí zápas nám vyšel, druhý vůbec. Chtěli jsme tahat puky středním pásmem, což proti Zlínu nejde. Oni to dobře brání, vystupují. Pak jsme změnili bojovnost, nasazení. Z týmu to bylo cítit. Šli jsme si za tím, chtěli jsme to víc.“

Pomohl vám comeback kapitána Michala Vondrky?

„Dal gól, nahrávku. Je znát, když se vrátí. Je to zkušený hráč. Dokáže přenést zápas v klíčových momentech na naši stranu.“

SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 1:2. Bruslaři mají mečbol, zářil Vondrka 720p 360p REKLAMA

Jak dál na Berany?

„Musíme hrát podobný jednoduchý hokej. Nahazovat si to za ně, nutit jejich beky, aby se otáčeli a museli bruslit. A bojovat. Když to dodržíme, máme šanci uspět a vyhrát znova.“

Hrajete proti svému bývalému klubu. Jaké to je?

„Takové jiné, speciální. Pro ně možná ne, protože jsem jeden hráč. Ale já tam všechny znám, většina jsou dobří kamarádi. Je to pro mě zajímavější, víc motivující. Mám to rád, tyhle zápasy mě baví. Hecuji se na ledě s hodně hráči, třeba s Michalem Popelkou. A s Tondou Honejskem. S tím jsme na sebe během zápasu škaredí.“ (úsměv)

Hraje se vám dobře na zlínském stadionu?

„Cítím se ve Zlíně dobře, i jako soupeř. Vždycky to tak bylo. Má to tady svoje kouzlo.“

V první třetině na vás byly dva fauly. Musel jste čelit nějakým poznámkám?

„To víte, že jo. Oni říkali, že se válím. Ale podle mě to fauly byly.“

Zlín - Mladá Boleslav: Vondrka prostřelil Kašíka a vrátil hostům vedení, 1:2 720p 360p REKLAMA

Zlín - Mladá Boleslav: Kubiš našel před brankou Fořta, který se nemýlil, 1:1 720p 360p REKLAMA

Zlín - Mladá Boleslav: Klepiš zametl puk do odkryté brány, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zlín - Mladá Boleslav: Kubiš v obrovské šanci! Během chvíle třikrát nastřelil tyč 720p 360p REKLAMA