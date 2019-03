Vondrka po nemoci zářil: Nejlepší zápas! Na rozhovor přišel v paruce | iSport.cz

Jak jste se cítil po zdravotní pauze?

„Slyšel jsem vtipy, že jsem odpočinutý. Jenže ono je to opačně. Měl jsem zimnici, skoro jsem nedojel z Boleslavi autem domů. Zaplaťpánbůh je to pryč. Ve středu jsem šel na trénink a po něm jsem se rozhodl, že budu hrát. V první třetině jsem se rozkoukával. Od té druhé to bylo lepší a věřím, že v dalším zápase to bude ještě lepší.“

S vámi se zvedl celý tým. Co vy na to?

„Druhý zápas jsem sledoval v televizi. Byla to strašná bída. Z naší strany den a noc oproti prvnímu utkání. A tento byl z těch třech nejlepší. Bojovali jsme, bylo tam nasazení. Jsem hrozně rád, že jsem mohl týmu pomoct. Ale v tomto zápase měl dostat cenu pro nejlepšího hráče Růža. Co v té bráně předváděl, to je paráda.“

SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 1:2. Bruslaři mají mečbol, zářil Vondrka 720p 360p REKLAMA

Konečně byly ve hře emoce, že?

„Říkal jsem klukům, že jsem sledoval obě série. A bylo to nebe a dudy. Sparta-Vítkovice je daleko vypjatější. Zápasy v Boleslavi byly, jako by hrály baletky. Třetí zápas už byl ostřejší.“

Trefil jste se od modré čáry přesně k tyči. To není vaše standardní parketa.

„Věděl jsem, že Pláňa (Pláněk) šel s Klépou (Klepišem) a Skaldou (Skalickým), tak jsem to vzal spíš dozadu. Pláňa to nahodil, odrazilo se to někam do rohu. Než abych čekal, který hráč tam bude dřív, otočil jsem to s tím, že už budu bránit. Najednou to ke mně přilítlo na modrou. Tak jsem se rozjel, nikdo na mě nešel. Klépa stál super před brankářem, který asi nic neviděl. Podařilo se mi to trefit k tyči.“

Co čekáte nyní od Zlína?

„Určitě to nevzdá. Jsme nyní samozřejmě v psychické výhodě, ale vedení 2:1 vůbec nic neznamená. Budeme do toho chtít jít stejně jako teď, abychom to zvládli.“

Zlín - Mladá Boleslav: Vondrka prostřelil Kašíka a vrátil hostům vedení, 1:2 720p 360p REKLAMA

Zlín - Mladá Boleslav: Kubiš našel před brankou Fořta, který se nemýlil, 1:1 720p 360p REKLAMA

Zlín - Mladá Boleslav: Klepiš zametl puk do odkryté brány, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zlín - Mladá Boleslav: Kubiš v obrovské šanci! Během chvíle třikrát nastřelil tyč 720p 360p REKLAMA