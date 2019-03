Šidlík trefil tyčku, Vítkovice padly: Škoda, ale chceme to v Praze ukončit | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 4:3. Pražané ukončili sérii 12 proher v play off VŠECHNA VIDEA ZDE

V zápase jste vedli, ale pak vám Sparta nastřílela čtyři góly. Co se stalo?

„Využili přesilovky, které měli nabídnuté. Sehráli to dobře. Ale my se na to podíváme a připravíme se na další zápas, abychom věděli, z jakého místa to využívají, odkud to padalo. Ve třetí třetině jsme dotahovali, bylo vidět, že trošku ustoupili a klepali se. Možná tam byla na konci i tyčka.“

Ano byla.

„Bohužel to tam nepadlo. Mohli jsme sérii vyhrát 3:0, ale oba mančafty jsou vyrovnané, je to 2:1 a jde se do dalšího boje.“

Nepřišel nástup Vítkovic pozdě?

„Myslím, že se dostali dvěma góly v přesilovce na koně, odskočili nám, to se pak uklidníte, čtvrtý gól padl dokonce při naší početní výhodě. Oni si to pak už tak nějak v klidu hlídali a my museli tlačit. Ale pak bylo vidět, že se trošku stáhli, začali jsme je tím tlakem presovat, takže dělali chyby. Dali jsme nějaké góly, škoda, že jich nepadlo víc. Mohlo to být 4:4, jít do prodloužení, ale jde se dál.“

Je výhoda pořád na vaší straně?

„Vedeme, tak myslím, že jo. Pořád ten mečbol máme my.“

V předchozích zápasech bylo dost šarvátek, tentokrát tolik ne. Překvapilo vás to?

„Mě osobně jo, čekal jsem, že budou pokračovat ve stylu, jak hráli u nás. Hrál se možná i trošku lepší hokej. Dali si i nahrávky, nečipovalo se, nelítalo se za tím, bylo to možná i pohlednější pro diváky. Nějaké souboje tam byly, ale to je play off. Prostě ten zápas nebyl o těch bitkách.“

Co se dá čekat od čtvrtého utkání?

„Bude to hodně podobné. Chceme to ukončit v Praze, ať netaháme strašáka domů za stavu 2:2. Oni budou chtít samozřejmě vyhrát. Čekám urputný hokej, hodně o bruslení, soubojích, ty detaily jsou hrozně vidět. Oni využili přesilovky, my naopak opět ne. Tyhle věci pak rozhodují, jinak to je hrozně vyrovnané, obě mužstva jsou takticky připravená, maličkosti pak rozhodují.“

V roce 2019 Vítkovice venku ještě nevyhrály. Nemáte to v hlavách?

„To ani nevím, že takhle hrajeme venku. Já jdu zápas od zápasu. Nemůžu mluvit za ostatní kluky, ale tohle je úplně jiná soutěž, je to play off. Sparta zase hrála doma špatně, co jsem řekl. Pro ně se to zlomilo, pro nás ne. Po čtvrtém utkání to může být jiné.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:35. Kudrna, 24:55. Klimek, 29:54. Jarůšek, 40:51. Delisle Hosté: 15:18. Tybor, 44:56. Schleiss, 53:20. Kucsera Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Delisle – Smejkal, Sill, Černoch – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Forman (A), Pech (A), Kudrna – Jarůšek, Klíma, Rousek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Mrázek, Trška, Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Hrabal, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Guman – Kucsera, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Pražák, Jeřábek – Frodl, Komárek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 8 133 diváků

