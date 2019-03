Tyčka v závěru spasila Spartu! Trenky to málem nevydržely, smál se Jarůšek | iSport.cz

Spadl vám závěrečnou sirénou velký balvan ze srdce?

„Nevím, jestli to můžeme takhle říct, byl to jenom první krok. V pátek musíme udělat další, potom budeme moct mít trošku radost. Tohle tu už v sezoně totiž bylo několikrát. Vyhráli jsme jeden zápas a další utkání zase nic. Když to zvládneme zítra, pak můžeme mít trochu hlavy nahoře.“

Konečně se vám povedlo svým důrazem rozhodit v prvních dvou duelech skvělého Patrika Bartošáka.

„Už ve Vítkovicích jsme do něj chodili, už tam bylo vidět, že to nezvládá. Dostal laciný gól. My jsme hráli, co jsme měli. Byli jsme aktivnější, měli jsme víc šancí. Opět jsme ukázali, že pod tlakem umíme hrát.“

Sám jste k výhře pomohl gólem. Trefil jste se po měsíci půstu, těší to o to víc?

„Jsem rád, že jsem takhle pomohl týmu. Z toho mála, co hraju, jsem vytěžil gól, z čehož mám radost. Musíme ale dál pokračovat na 110 procent, abych si získal víc času na ledě a důvěru trenéra.“

Parádně vám trefu připravil Lukáš Rousek.

„Určitě! Nahrál to krásně. Parádně mě našel, i před naší první brankou to byla super nahrávka.“

Také jste utnuli téměř tři roky trvající sérii dvanácti proher v play off v řadě.

„Nad tím ale nikdo nepřemýšlel. Šli jsme do zápasu prostě s tím, že ho musíme vyhrát, což se nám povedlo.“

Konečně se vám taky začíná souvisleji dařit doma, v O2 areně jste vyhráli počtvrté v řadě.

„Je fakt, že v základní části jsme toho doma moc nevyhráli, teď se to snad mění. Dneska jsme prostě museli, zítra musí být dál takhle pozitivní nálada.“

Na druhou stranu třetí třetina je zvednutým ukazovákem. Ze stavu 4:1 jste soupeře málem nechali vyrovnat. Co se tam stalo?

„Klasicky tam byl výpadek, asi jsme si mysleli, že už to máme vyhrané. To se nesmí stávat.“

Dvacet sekund před koncem vás od prodloužení zachránila tyčka.

(vydechnutí) „Nevím, jestli tam v tu chvíli někdo nezkolaboval. Ve mně hrklo tak, že to málem trenky nevydržely. Zaplaťpánbůh to byla tyčka a pak jsme to už urvali.“

Zápasy jsou plné šarvátek, pošťuchování. Dnes byl mimo hru trefen spoluhráč Miroslav Forman, je podle vás série stále v normě fair play?

„Je to play off. Vždycky tam bude něco za hranou ať už z naší nebo jejich strany. Zákrok na Míru jsem viděl až zpětně na kostce, musíme jim to oplatit stejnou měrou.“

Neměl jste pak rudo před očima?

„Určitě, začalo tam být rudo. Spíš mě ale dneska vytočily jiné momenty, několikrát to tam bylo na hraně a zůstalo to bez trestu.“

