Hradecká rychlost vs. brněnský les 0:1. Věřím, to nevydrží, hlásí Pavlík | iSport.cz

Když padla po zápase z hloučku novinářů otázka, jestli Kometa Hradec nějak překvapila, Radovan Pavlík vypálil odpověď během desetiny sekundy: „Vůbec.“ Faktem je, že předvedla přesně to, co ji dva roky po sobě dovedlo k mistrovskému poháru. Vzadu jistý Marek Čiliak, vepředu se vždycky najde někdo, kdo dá gól. A to mezitím je věc celého týmu. Neřešíte, jestli jde o pravé křídlo z útoku číslo jedna, nebo obránce ze třetího páru. Každý hrabe dozadu, podřizuje se pro společnou věc.

„Hráli jsme tak, jak jsme si předsevzali. Hodně aktivně, s velkým tlakem do zakončení. Bohužel jsme z té velké spousty šancí dali jenom jeden gól a nevyvarovali se vyloučení. Kometa nás potrestala ze dvou přesilovek a my naše nevyužili,“ konstatoval hradecký trenér Tomáš Martinec.

Jeho tým si vyzkoušel, jaké to je, když chcete projet modrobílým lesem, který vždycky před brněnským brankářem vyroste v play off. A minutu od minuty je hustší a hustší. „Každý, kdo byl na zimáku, to mohl vidět. Stojí v pěti lidech ve středním pásmu. Vy to musíte jenom protečovat, dobruslit. Když tam jsou dřív, vyhodí puk. A vy musíte všechno absolvovat znovu, stojí to síly,“ komentoval nekonečnou bitvu o prostor útočník Pavlík.

Mountfield HK - Kometa Brno: Po zákroku na Smoleňáka se do sebe pustili Zámorský se Štenclem Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Mountfield vypálil 42 střel, soupeř jenom 16. To svědčí o tom, že cestu se prosekat povedlo. „Ano, povedlo, ale asi chybí ještě hráč před Čiliakem, aby neviděl, bylo tam víc dorážek a ještě víc šancí než v prvním zápase,“ myslí už Pavlík na úterní zápas číslo dva. Hlavní hradeckou zbraní by dál měla být rychlost. „První zápas odehráli z velké části na šest beků a z toho měli čtyři staré hráče. Pokud tam my mladí budeme létat, věříme, že to nevydrží, když to bude dlouhá série,“ chce pohybem nadělat díry do brněnské lodi hradecký dravec.

Dá se čekat, že v úterý to bude podobné. Hradec zkusí bušit do Komety, jestli podruhé vrata povolí. Tohle je cítit i ze slov trenéra Tomáše Martince: „Prohráli jsme, ale nic se neděje. Máme hlavu nahoře, připravíme se na úterý.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 1:3. Orsava vyslal hosty za obhajobou hattrickem 720p 360p REKLAMA