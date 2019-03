Nedorost o plzeňské kanonádě: Třetí gól jsem si nechal na úterý… | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Olomouc: Nedorost ztečoval Gulašovu přihrávku, 5:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Lepší vstup do série jste si přát ani nemohli, že?

„Nečekali jsme to, je to parádní krok, který jsme udělali do série. Ale nic to neznamená, protože je jedno, jestli vyhrajeme na nájezdy, nebo 8:1. Samozřejmě pro sebevědomí hráčů je to super, protože dávaly góly všechny lajny. Ale v úterý nám začne jiná šichta.“

Kdy se to zlomilo? Vaším gólem na 4:1?

„Určitě. Hned v první minutě třetí třetiny nás to dostalo na koně, je to ještě víc uzemnilo. A hned vzápětí z další šance to bylo 5:1. Takže to se úplně zlomilo. Tam už bylo rozhodnuto.“

Měl jste pochyby, jestli to byl regulérní gól? Rozhodčí zkoumali vaši teč na videu.

„Prý neměli dostatek záběrů, že měli jenom jeden, kde to nebylo průkazný. Ale já jsem věděl, že to nebyla vysoká hůl. Protože to letělo daleko pod horní tyčkou.“

Jak jste si zápas užil? Nejste vyložený střelec. A teď hned dva góly.

„Vyrovnal jsem sezonní maximum, takže jsem si to užíval. (usměje se) Každý hokejista je rád, když dá gól. A hned v prvním zápase v play off to pomůže. Jsem konečně rád, že jsem týmu i v sezoně pomohl.“

Bylo vidět, že jste potom chtěl i hattrick.

„Měl jsem jedno dobré střídání, šel jsem po tom. I Guly (Milan Gulaš) a Kovin (Jan Kovář) mě chtěli při přesilovce najít, ale potom už nám to tolik nešlo. Góly dala jiná lajna v početní výhodě, takže je to jedno. Ale je pravda, že když je člověk blízko a bylo to za rozhodnutého stavu, tak jsem chtěl gól dát. Ale nechal jsem si to na úterý.“ (usměje se)

Opravdu nic pro vás tak vysoká výhra neznamená?

„V podvědomí to máme, ale známe Olomouc. Kluci s ní hráli několikrát v poslední době v play off. Takže každý ví, jakým stylem hraje, jak se dostala do šestky. Takže tentokrát nám to tam napadalo, v úterý to bude stoprocentně jiný zápas. Když k tomu nepřistoupíme jako tentokrát, nebo ještě líp, může se to otočit proti nám. Protože Olomouc, když je schopná dát první gól, tak se hrozně těžko přes její propracovanou obranu přechází. Musíme být připravení fárat od první minuty.“

Soupeř ukázal i emoce. To byl nejspíš vzkaz, že se nechce vzdát zadarmo.

„Už to bylo rozhodnuté, chtěli nám ukázat, že si sem nepřijeli jenom zatrénovat. A bude nás čekat úplně jiný zápas. Je to play off. Vždycky to tak bývá, že tým, který prohrává, chce dát nějaký vzkaz soupeři. Že je tady a je připravený bojovat! Což si myslím, že byl tenhle případ. My to víme. A musíme zezačátku hrát ještě o něco líp než teď.“

Hraje se už od pěti, takže za necelých 24 hodin. Nepřepadne vás únava?

„Doufám, že to bude mít negativní vliv na ně. Než na nás. Protože my jsme vyhráli a vždycky, když se vyhraje, únava není tolik znát. Doufám, že budeme mít elán už od pěti. A ukážeme to na ledě.“

