Vincour po školení od Komety: Problém jsou fauly. Musí přestat | iSport.cz

Do očí bije rozdíl hlavně v přesilovkách. Kde je podle vás problém?

„Nedáváme v nich góly, musíme se na to ještě podívat. Ještě není nic ztracené, prohráváme sice 0:2, v tuhle chvíli máme hlavy dole. Ale ve středu je nový den a na dva zápasy sérii play off ještě nikdo nevyhrál. Pojedeme do Brna s tím, že vyhrajeme.“

Kde vy sám cítíte, že přesilovky drhnou?

„Je tam málo střel, celkově nám to v nich nejde. Marek Čiliak navíc všechno vidí, to je další věc. Tohle je potřeba změnit a v pátek musíme na led vletět a chovat se jinak. Marek chytá dobře, samozřejmě, ale tohle je o nás, celé play off je o nás. Musíme se soustředit na sebe, přesilovky rozhodují zápasy a my je potřebujeme zlepšit, být důraznější. A pak tam jsou ty naše fauly, já teď udělal dva zbytečné, které nic neřešily. To byla moje chyba, potřebujeme hrát v pěti, jedině tak je můžeme porazit.“

Mountfield HK - Kometa Brno: Emoce na ledě! Jeden z rozhodčích přišel o helmu

Nepřehnali jste to s emocemi?

„Musí tam být, o nich je play off. Já udělal chybu, že jsem dostal bodyček a nevzal to. Tohle musí přestat.“

V obou domácích zápasech jste začali dobře, velkým tlakem. Ale gól dala pokaždé Kometa. Je to hodně frustrující?

„Rozhodně vám to nepomůže. Můj pocit je, že nehrajeme vůbec špatně, ale sráží nás, že nejsme schopni dát góly. Šance máme, ale nic z nich neuděláme a bez toho nemáte šanci. Když nám to tam nepadá, musíme puky zkrátka dotlačit za každou cenu do branky, dát špinavé góly. Play off není o hezkých gólech, ale o tom, kdo vyhraje zápas. Vedou 2:0, ale na pátek se připravíme, pojedeme do Brna vyhrát zápas.“

Kometě na gól stačí jedna až dvě šance. Projevuje se právě tady její zkušenost?

„Má hodně zkušený tým, a tady je to vidět. Jakmile se dostanou do stavu, že vedou, jen puky vyhazují a my do nich musíme lítat. Je to o tom, abychom se natlačili do branky, narvali se tam a prolomili to. Věřím, že pak se všechno otočí.“

A není i problém, že vás k brance obránci Komety prostě nepustí?

„Je fakt, že mají velké a silné beky. Ale my si tu cestu najít musíme, je potřeba tam jít, bojovat každý zápas, střídání po střídání. Vždycky tam nějaká cesta je, jen ji potřebujeme objevit a dostat se tam.“

