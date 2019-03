Bek Komety Němec se směje: Co to Smoleňák mele o starých pánech? | iSport.cz

Hradecký bourák Radek Smoleňák po první porážce (1:3) pravil, že druhý den bude vše jinak, že „ty staré pány v obraně“ jeho tým dostane. Nedostal… Příkladně kompaktní Kometa vypráskala domácí 5:0, byť čelila 38 střelám. „Já nevím, co to ten Radek mele,“ smál se pak u kabin 34letý bek Ondřej Němec.

Hradec vás doma celkem přestřílel poměrem 80:40, ale má prázdné ruce a na góly je to z jeho pohledu 1:8. O čem to vypovídá?

„My respektujeme sílu soupeře, na druhou stranu je vidět, že jsme se dobře připravili jak po taktické, tak po fyzické stránce. Kluci hrají fantasticky oslabení, Čilo to v bráně zavřel, a jen tak dál, pořád stejně… Máme dva korálky na naší šňůře.“

Je spokojenost maximální, anebo najdete i některé drobnosti na vychytání?

„Máme dvě vítězství, ale pořád jsme teprve na půli cesty. Jak jsme říkali už dva roky předtím: Slavíme do půlnoci a s pokorou jdeme do dalšího zápasu.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 0:5. Domácí padli i v druhém zápase, dvakrát se trefil Mueller

Hradecký útočník Radek Smoleňák to zkouší všemi možnými způsoby, po prvním zápase tvrdil, že v odvetě to starým pánům v defenzivě jeho tým nandá. Teď jste ale na koni o to víc vy.

„Já ty staré pány nebudu komentovat, Radek je zhruba o rok mladší než já, tak já nevím, co to mele…“ (směje se)

Zvedají se emoce?

„K hokeji emoce patří, tak to je, co se dá dělat. Jsme tady jeden za druhého, my budeme hrát pořád stejně. Co se stane na ledě, zůstane na ledě. A jdeme dál.“

Druhý duel se vlekl, hrálo se tři hodiny kvůli různým strkanicím a šarvátkám. Co je při nich nejdůležitější, zůstat nad věcí, nenechat se strhnout?

„Víme, o čem to je, potyčky k tomu patří, my si chráníme svého gólmana, oni svého. Ať to dopadne jakkoli, tohle hokej přináší.“

Co říkáte výkonům Marka Čiliaka?

„Chytá fantasticky, já mu hlavně přeju, aby mu to vydrželo. Je to obrovský stavební kámen našich dvou vítězství. Máme i dvě fungující přesilovkové lajny, obě jsou produktivní. My beci se je budeme snažit podporovat po celou dobu.“

Jak to vidíte doma v pátek a sobotu? Hradec najednou skoro nemá co ztratit…

„Jak říkám, jsme na půli cesty. My nebudeme nic měnit, budeme hrát pořád stejně, hlavně s pokorou. Dvě výhry jsou už minulost, soustředíme se na další bitvu. Víme, jak to bylo s Hradcem minule. Doma jsme ho nejprve porazili 8:0 a druhý den jsme nedali gól a padli na penalty. Tohle play off přináší. Výsledky z předešlých utkání se v další den mažou, začíná se od znovu.“

Obrana Komety v Hradci Jan Štencel 24 let Tomáš Bartejs 26 let Michal Gulaši 32 let Ivan Baranka 33 let Ondřej Němec 34 let Zbyněk Michálek 36 let Tomáš Malec 36 let