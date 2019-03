Jako parta hobíků! Neporazili bychom ani Kokořín, šklebil se Vondrka | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Šmídovo nahození skončilo po teči v brance, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Výsledek jasný, předvedená hra bídná. Tahle jste si asi start série nepředstavovali, viďte?

„Úplně bych to zavřel, zapomněl na to. Nechci nad tím přemýšlet. Ve čtvrtek je další zápas. Nám nešlo vůbec nic, přijeli jsme sem jak parta hobíků. Takhle to dál nejde. Musíme to hodit za hlavu.“

Zapomenout, hodit to za hlavu. Je jedno, jestli prohrajete 0:8 nebo 0:1. Tohle jsou často omílaná klišé, je to ale opravdu tak?

„Klišé to jsou, to máte pravdu. Když jsem byl mladší, fakt to byla jen slova. Neuměl jsem na těžkou prohru jen tak zapomenout. Teď si ale myslím, že to vážně umím. Už teď, když se spolu bavíme, mám ten zápas vymazaný. Od dalšího rána už mám fakt v hlavě jen další utkání.“

Za celý zápas jste vyslali jen 14 střel na branku Romana Willa.

„Hrůza. Od prvního střídání jsme začali hrát úplně něco jiného, než jsme si řekli. Z toho to celé pramenilo. Nedávali jsme puky rychle dopředu, nebyli jsme aktivní v útočném pásmu, dělali jsme chyby. Tam fakt nebylo nic dobře. Z toho pramení, že nejsou střely, nejsou dorážky. Celé špatně.“

V úterý použil Vladimír Růžička po prohře Chomutova s Pardubicemi svou oblíbenou frázi, že by s takovým výkonem neporazili ani Mělník. Vidíte vaše představení podobně?

(úsměv) „Já to od něj slyšel za ty roky stokrát. A co my? No… my bychom s takovým výkonem neporazili ani Kokořín. Fakt si z toho spíš i teď dělám srandu. Dělám, že ten zápas prostě nebyl.“

Na konci takhle rozhodnutého duelu v play off se často tým uchyluje k drobným faulům, potyčkám. Ani tohle jsem od vás ale neviděl.

„Jsem hlavně rád, že jsme dali aspoň toho jednoho góla. To tempo se pak trochu vyrovnalo. Je ale fakt, že to, co říkáte, tam nebylo.“

Říkám si, nechybí vám v týmu právě takový lotr typu Radka Smoleňáka, který by se soupeři uměl dostat pod kůži a znepříjemnit mu večer?

„Myslím, že někteří naši hráči to dokážou. Věřím, že to v téhle sérii ještě ukážou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:56. J. Vlach, 14:18. P. Jelínek, 15:57. Redenbach, 23:25. Birner, 41:02. Filippi Hosté: 53:59. Šťastný Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Ševc, Doherty – Ordoš, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, Redenbach, J. Vlach. Hosté: J. Růžička (24. Krošelj) – Pláněk (A), Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Hrdinka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Šťastný, Žejdl, Procházka – Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva, Gebauer, Lederer Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

