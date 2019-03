Kometa, suverén play off. Hrajete proti ní dobře, stejně vítězí. Čím to je? | iSport.cz

Martin Erat byl zproštěn zbytku trestu od disciplinární komise a mohl se tak vrátit do sestavy Komety na začátku play off • Pavel Mazac / Sport

Kometa do letošního play off vstoupila velmi dobře a potvrzuje, že v klíčové fázi sezony každoročně nabírá sílu • ČTK

Třetí rok je Kometa v play off dominantní. Zvykáte si. Od jara 2017 se jí nestalo, že by ve vyřazovací fázi prohrála dva zápasy po sobě. Vyhrála šest sérií, i když vždycky začínala venku. Ta, kterou rozjela s Mountfieldem je sedmá v řadě, kdy platí: jestli dají válečníci z Brna první gól, je to vaše smrt. Pak nikdy neprohrají. Zkuste to příště. Hradec je přitom nejaktivnější tým, jaký kdy proti Kometě během její titulové tour nastoupil. Nestačí to. Stejně ztratil oba zápasy doma.