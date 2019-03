Gól za 10 vteřin? Nejrychlejší! Nikdy jsem nehrál první útok, smál se Svačina | iSport.cz

Proti klubu, kde rozjížděl profesionální kariéru, se Vladimír Svačina v třineckém dresu trefil vůbec poprvé. „Nechal jsem si ho na nejlepší chvíli. Jo, jsem za to rád, že to tam padlo, ale je jedno proti komu a kdo góly dává. Může to znít jako fráze, ale tak to je. Důležité je, že máme druhý bodík, druhou výhru a jedeme k nim se o to dál porvat.“

Jak z vašeho pohledu rychlý gól padl?

„Hráli jsme při sobě, vyhráli buly. Šli jsme všichni tři do jedné strany, Růža mi to posunul, byl jsem v jízdě, objel jsem Hraboše (Hrabala) a zkusil vystřelit na zadní tyčku, překvapit. A myslím, že jsem to trefil dobře, pro nás důležitý gól. Takhle se hned ze startu dostat do vedení.“

Dal jste někdy rychlejší trefu?

„Já jsem myslím nikdy v první lajně nehrál, takže jsem ani nemohl dát rychlejší gól. (usmívá se) Ve Vítkách jsem hrál druhou lajnu, v Liberci druhou třetí taky. Takže si myslím, že určitě ne. Jsem rád, ale je jedno, jestli je gól ve třetí minutě nebo v desáté sekundě. Hlavně, když dáme vedoucí gól.“

Třinec - Vítkovice: Gól po 10 vteřinách! Svačina překvapil Bartošáka, 1:0 720p 360p REKLAMA

Je to čtvrtý nejrychlejší gól v play off, jak vám to zní?

„Že je stále co překonávat. (usměje se) Ale nevím, tak rychlý už asi nikdy nebudu, abych tam dojel ještě rychleji. Takhle rychlé góly jsou i strašná náhoda a jen tak se to nestává.“

Říkal jste, že jste trefil dobře, věděl jste, že budete střílet na vzdálenější tyč?

„Věděl. Myslím, že to je pro gólmana do protisměru víc nepříjemné. Letos jsem takhle pár gólů z dálky už dal, celkem si na to věřím. Jak puk vyletěl, tak jsem hned věděl, že bude úspěšný. To už hráč pozná, že to letí do brány.“

Dřívější znalost Patrika Bartošáka z Vítkovic vám pomohla? Potkali jste se v klubu?

„Jenom než odlétal do Ameriky, tak s námi trénoval. Takže ho tak osobně neznám. Samozřejmě ho máme nastudovaného, jako oni určitě mají nastudovaného Šimona (Hrubce). Ale v zápalu boje na ledě se těžko kouká na nějaká procenta, kde kdo dostává góly. Spíš je to na intuici, kde by zrovna mohlo být místo.“

Znovu jste předvedli velmi kompaktní výkon, souhlasíte?

„Navázali jsme na hru z prvního zápasu. Vítkovice ještě přidaly, bylo to více bojovnější. Nechci říct vyhrocenější, ale nedarovali jsme si ani metr ledu. Tak to v play off má být.“

Co čekáte od zápasů v Ostravě?

„To samé co tady - bitvu. Určitě skvělého gólmana, kterému to musíme znepříjemnit, střílet a snažit se mu to tam procpat. Jen tak můžeme být úspěšní.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 3:0. Ani napodruhé Bartošákova kouzla na Oceláře nestačila 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Nepokrytý Polanský pohodlně trefil odkrytou branku, 3:0 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Bartošák si skopl kotouč sám do branky, 2:0 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Skvělý zákrok Bartošáka ve spolupráci s obránci Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného