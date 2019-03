Jelínek střílel góly i bránil bez hokejky: Byl jsem jak hadr na holi | iSport.cz

Po 31 sekundách jste prohrávali. Nehrklo ve vás, že to může jít tentokrát do kopce?

„Věděli jsme, že to asi každý zápas nebude úplně stejné, že bychom vedli hned od začátku. Boleslav je houževnatý tým, nedá nic zadarmo. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli.“

První gól vám dal Michal Vondrka. Převládá nakonec dobrý pocit, že jste jeho první lajnu dál už vymazali?

„Jestli vymazali, nevím. Ale hráli jsme to, co normálně. Máme čtyři vyrovnané lajny, každá může dát gól. A je úplně jedno, kdo na ně chodí.“

Vy jste ke své defenzivní práci přidal ještě dva góly. Chutná výhra pak víc?

„Abych řekl pravdu, tohle nijak neprožívám. Jsem rád, že vyhráváme a tím bych to asi uzavřel. (usměje se) Je to fajn, jasně. Ale vítězství je hlavní. Navíc je teď brzo něco hodnotit, hlavně, aby nám to takhle pokračovalo dál.“

Bylo zlomovým okamžikem zápasu, kdy jste přežili prakticky dvě minuty dlouhé oslabení 3 na 5, ve kterém navíc Ladislav Šmíd přišel o hokejku?

„Stoprocentně. Já ji Láďovi dal, byl jsem tam pak trochu jak hadr na holi. Bez hokejky se brání docela špatně, takže jsem se snažil, aby nevystřelili z voleje. Chtěl jsem tam jenom překážet. Roman Will toho tam docela dost navíc pochytal, takže to nakonec byla dobrá práce.“

Před sérií jste neměli obavy, že Boleslav bude z předkola rozjetá a v prvních zápasech bude kousat víc?

„Zase tak dlouho jsme nestáli, jen dvanáct dní, za tu dobu hokej hrát nezapomenete. Dobře jsme se připravovali, věděli jsme, co nás čeká.“

V Liberci vypadalo, že Boleslav moc neví kudy. Myslíte, že z vás teď bude nervózní víc než před startem série?

„Teď jedeme k nim, takže čekám, jak tam na nás vletí a bude to zase něco úplně jiného. Musíme se připravit na neděli a zkusit tam vyhrát.“

Na svém hřišti jste porazili Boleslav podevatenácté v řadě. Může z toho mít už soupeř komplex?

„Slyšel jsem o tomhle čísle před zápasem. Pro nás samozřejmě super, ale jinak tahle čísla nikdy neřeším, abych to nezakřikl. Pro ně ale nic moc, no. V hlavách to asi trochu máte. Na druhou stranu, v play off neřešíte nějaké série. Jdete vyhrát zápas.“

