Bednář: Nedisciplína nás zabíjí. Ujčíka mi po změně trestu pro Erata bylo líto | iSport.cz

Spolknul dávku antibiotik, navlékl kabát a vypravil se na střídačku týmu. Během úterní druhé bitvy čtvrtfinálové série Generali play off Tipsport extraligy Jaroslav Bednář dozoroval snažení svých podřízených z velmi blízké vzdálenosti. Ruce mu nedaly pokoj, často hrály s přímými aktéry na ledě. „Zvlášť při přesilovkách, to mě ruce pěkně svrběly,“ přiznává loni ještě aktivní hráč týmu. Senzační návrat na plac však nechystá.

Jaký to mělo účel vydat se na druhý duel k hráčům do těsné blízkosti?

„Nabrat celkovou atmosféru, abych věděl, jaké to je z pohledu z lavičky. Chtěl jsem vidět, jak kluci reagují na různé situace, jak to tam dole žije. Neměl jsem v úmyslu plést se trenérům do práce. To vůbec. Koučům do toho nekecám a ani nebudu. Já být na jejich místě, taky by se mi to nelíbilo.“

Takže žádné postřehy od vás nepřišly, ani poté, kdy se tým potápěl v nepříznivém stavu? Třeba k přesilovkám byste si mohl svoje říci, zvlášť když mužstvu zoufale nešly, ne?

„Pravda je, že přesilovky mi nejsou cizí, s klukama se o nich bavím, na druhou stranu, v početní převaze nám to nejde celou sezonu. A potvrzuje se to i v play off. Neřeknu nic nového, že tyhle herní situace právě teď rozhodují, Brno nám to jasně ukazuje. Přesilovky, speciální formace celkově a gólmani. To jsou klíčové věci, v nichž má Kometa zatím navrch.“

A máte svůj vlastní nápad, jak to v brněnských odvetách změnit? Vážně se s trenéry neporadíte?

„Neradili jsme se, jak jsem řekl, nekecám jim do toho. Samozřejmě, svoji vizi mám, ale nebylo by ode mě profesionální, kdybych jim do toho zasahoval. Přece jen, naši trenéři doteď odvedli kus práce a nebylo by fér do toho vstupovat ve chvíli, kdy se nepovedly dva zápasy. Série může být ještě hodně dlouhá, do Brna jedeme minimálně jeden zápas vyhrát.“

Rozumím, na druhou stranu si říkám, v situaci Mountfieldu každý nápad dobrý, nebo ne?

„Jasně, ale seshora je každej chytrej. Ti kluci vědí, co mají hrát, jde jen o to přenést to na led. Kdyby náhodou hráči nevěděli, můžou se mě samozřejmě