SESTŘIH: Kometa - Hradec 3:2. Zaťovič dal hattrick, Brno je v semifinále | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Zaťovič, 17:04. Zaťovič, 54:44. Zaťovič Hosté: 15:20. Vincour, 18:29. Nedomlel Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – P. Kratochvíl, Kusko, Köhler. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Štindl – M. Chalupa, Rákos (A), Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Nedvídek, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Hradil, Hribik – Jindra, Zíka. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Mountfield v utkání dvakrát odpověděl na Zaťovičovy góly díky Tomáši Vincourovi a Richardu Nedomlelovi, ale další porážku neodvrátil. Hradec Králové, který v základní části obsadil čtvrté místo, zakončil sezonu celkem devíti prohrami v řadě.

V sestavě Komety chyběl útočník Martin Erat, kterého potrestala disciplinární komise zákazem startu v jednom zápase za faul na Daniela Rákose těsně před koncem pátečního duelu. V druhém útoku jej nahradil Mallet a do čtvrtého naskočil Kratochvíl. Hradečtí trenéři dali důvěru stejné sestavě jako o den dříve.

Začátek zápasu dokonale vyšel Kometě. Už v úvodním střídání využil první útok zaváhání hradeckých hokejistů a po kombinaci otevřel Zaťovič skóre. Hosté se nevzdali, opět podle vzoru předchozích utkání bušili do brněnské defenzivy, ale z množství střel se ujala až chytrá Vincourova zadovka.

Další chyba hradecké obrany při vlastní přesilovce nabídla sólo Zaťovičovi, který nezaváhal. "Počkal jsem si na puk, šel jsem s bekem, on mě chtěl faulovat, ale ustál jsem to a dal gól," popsal hrdina zápasu. "Kometa nás potrestala za dvě naše chyby," konstatoval Tomáš Vincour.

Ještě v té stejné početní výhodě ale uzavřel skóre na góly nejbohatší třetiny celé série Nedomlel. Druhá část přinesla spoustu ofenzivních pokusů na obou stranách, ale skóre se nezměnilo. V brněnském dresu byl dokonce už v této fázi duelu třikrát blízko hattricku Martin Zaťovič, ale neproměnil ani sólo v posledních vteřinách dějství.

Hradec pro změnu uzamkl domácí před Čiliakem při dvouminutové přesilovce, jedna střela střídala druhou, ale mezi tyče nezapadla ani jedna. I proto, že Kometa dávala do hry nezměrnou obětavost, její hráči padali do střel a ztěžovali hostům koncovku. "Byli tam pořád tři čtyři, leželi, stáli, bylo hrozně těžké je prostřelit," postěžoval si hradecký obránce Petr Zámorský.

Obdobný scénář nabídla i třetí třetina. Podobně jako o den dříve byl klíčem k vítězství vedoucí gól. Šance se střídaly na obou koncích kluziště, na každé straně se puk jednou zastavil pár centimetrů před brankovou čarou, ale nikoliv za ní. "V proměňování šancí byl největší rozdíl," řekl kouč Hradce Králové Tomáš Martinec.

S přibývajícím časem základní hrací doby stupňovala tlak Kometa, jejíž gól by sérii ukončil. Stalo se tak v přesilové hře, kdy se opět prosadil Zaťovič, a i přes snahu Hradce o zvrat při hře bez brankáře už se na výsledku nic nezměnilo.

"Postup je zásluhou celého týmu, jsme tady jedna rodina, vzadu byl fantastický Marek Čiliak," zhodnotil sérii trenér a majitel Komety Libor Zábranský. Kometa se nastartovala do mistrovského módu, podobně jako v minulých letech. "My jsme ale skromní, jdeme teprve do semifinále," krotil euforii Zábranský.

Kamil Pokorný (Brno): "Z pohledu diváka to byl nejlepší zápas v celé sérii, pomohly k tomu góly v první třetině. Velice dobře jsme vstoupili do závěrečné třetiny, za vyrovnaného stavu bylo na hráčích cítit, že to chtějí uhrát, že už se jim do Hradce na další duel nechce. Měli jsme tlak, soupeře jsme nepouštěli do nějaké aktivity a vyústilo to v přesilovkový gól a v euforii jsme dokráčeli k postupu. Celá komeťácká rodina, celý tým, si zaslouží velkou pochvalu. Hodně se mluvilo o tom, že Hradec vyhrál nad náma čtyřikrát v základní části, ale pro nás je zásadní, že se nám to povedlo teď. Děkujeme týmu za skvěle odvedenou práci. Máme prostor na regeneraci a na trénink, chceme se dobře připravit na semifinále. Nic pro nás nekončí."

Tomáš Martinec (Hradec): "My jsme do zápasu špatně vstoupili, hned při prvním střídání jsme dostali gól, pak další v oslabení po našem vyrovnání. Pak se ukázal charakter tohoto týmu, bojovali jsme, snažili jsme se sérii vrátit ještě do Hradce. Měli jsme příležitosti odskočit Brnu za stavu 2:2, ale selhali jsme v koncovce, což byl největší rozdíl mezi oběma týmy. Rozhodla přesilovka, kterou domácí využili ve všech zápasech série."

