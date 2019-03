Tvrďák Švrček dál věří v postup. Bruslíme líp než oni, tvrdí bek | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:29. Nahodil, 56:44. Kolouch Hosté: 41:10. Allen, 50:07. Straka, 56:11. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Matai – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Kolouch, Holec. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Jones, Allen, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, L. Kaňák – Nedorost, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Pour, Kracík, Indrák (A) – V. Němec, Preisinger, Stach – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Šír, Mrkva – Bryška, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 (vyprodáno) diváků

„Podali jsme výborný výkon, chyběl nám ten jeden gól. Ve třetí třetině nám bohužel odskočili na 0:2. Pak jsme snížili, ale když jsme šli celkem do tlaku, špatně jsme střídali a v oslabení jsme dostali na 1:3. Na konci nám chyběla tak minutka, abychom srovnali. Oni byli nakonec šťastnější.“

V sérii je to 2:2. Co dál?

„Teď se jede do Plzně a uvidíme, co se tam stane. Chceme tam vyhrát. Myslím, že líp bruslíme, jsme silnější v soubojích. Jsme na tom fyzicky lépe. Určitě to budeme chtít přenést do dalšího zápasu u nich. Snažíme se hrát nepříjemně, do těla, celých šedesát minut. Nedíváme se, jestli je na ledě Gulaš, Indrák nebo kdo tam všechno hraje.“

Začátek ale byl v režii soupeře, ne?

„Plzeň na nás vletěla, byli na nás nažhavení a nachystaní. Ve druhé třetině se to otočilo, tlačili jsme je a měli šance. Škoda, že jsme nedali nějaké góly.“

Dějí se na ledě křivdy?

„Myslím, že ne. Rozhodčí to drží zkrátka. Nejsou tam nějaké extra výkyvy. Emoce samozřejmě pracují. Hrajeme proti favoritovi, který chce uspět. A my taky. Jsou plné zimáky, skvělé publikum. Má to grády, atmosféru. To je pro hráče nejlepší.“

Jak jste viděl váš zákrok vysokou holí, za který jste dostal dvakrát dvě minuty?

„Nešťastná náhoda. Byl jsem v souboji, myslím, že se Strakou. Do brány dojížděli v plné jízdě hráči a Eberle najel na moji hokejku, která byla v souboji s tím druhým hráčem. Nebyl to ode mě záměr.“

