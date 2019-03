Smoleňák uznal sílu Komety: V Brně by měli Zábranského krmit kaviárem | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Zaťovič, 17:04. Zaťovič, 54:44. Zaťovič Hosté: 15:20. Vincour, 18:29. Nedomlel Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – P. Kratochvíl, Kusko, Köhler. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Štindl – M. Chalupa, Rákos (A), Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Nedvídek, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Hradil, Hribik – Jindra, Zíka. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Hodně bolí, že jste Kometě nevzali ani zápas?

„Neskutečně mě to sere, když to řeknu úplně upřímně. O to víc, že jsme byli důstojným soupeřem, 0:4 je až ostudný, když se na to podíváte takhle. Ale celkově jsme měli často víc ze hry, jen jsme dojeli na naši absolutní ofenzivní impotenci a na fauly.“

Poznali jste na vlastní kůži to, proč Kometa dvakrát za sebou vyhrála titul?

„Klobouk dolů před ní. Měli jsme výbornou základní část, bylo tam hrozně moc pozitivních věcí, na kterých se dá stavět do budoucna. Dostali jsme se tam, kam jsme před sezonou možná ani nečekali. Ale přišlo play off a Kometa nám dala dobrou školu, jak se hraje play off a jakým stylem se hrají důležité zápasy. Nebyli aktivnější, to rozhodně ne. Do budoucna je tohle pro náš tým obrovská zkušenost, která nám pomůže. Celkově to byla náročná série, která bolela všechny hráče. A soupeři patří hold.“

Vy jste ho zkusil na začátku série trochu vyhecovat přes noviny, plus jste se se soupeřem snažil hodně diskutovat na ledě. Nejste překvapen, že to nemělo prakticky žádný efekt?

„Efekt, neefekt, je mi vcelku jedno, kdo se chytnul. Snažím se odvádět maximum toho, co můžu pro můj tým. Zápasy byly vyhecované. A vás to samozřejmě bavilo nafouknout. (usměje se) Ptali jsme se mě na Erata a já řekl, že si Libor dělá trochu, co chce, plus tam byli ti staří páni ode mě... Povozili jste se na tom a oni taky. Pro mě hokej je o emocích, dávám je tam. Teď je po sérii a se spoustou kluků z Brna mám hodně dobré vztahy. Jedeme dál, i když jsme si nic nedarovali. O tom hokej ale je. Snad to lidi bavilo.“

Slyšel jsem správně, že fans Komety vyvolávali vaše jméno?

„Taky mi to přišlo. (usměje se) Série byla vyhecovaná, díky vám, novinářům...“

Počkat, hlavně díky vám...

„Jo, i díky mně, díky všem. Mám to rád, hrajeme hokej a ten o emocích je. Už před sérií jsem říkal, že má Kometa super fanoušky, třeba s repre to tady bylo super. A vždycky tady budu hrát rád. My je máme taky skvělé. Byla to velká bitva na ledě, ale na tribunách to bylo férové. Taky jsem lidem pak zatleskal. Je pěkný tady hrát, když lidi přijdou a najdou si čas na hokej i takhle v teple. Ty kluci s bubnama nejdou honit holky k vodě, ale jdou na hokej. To je super. Tleskám našim fanouškům i těm brněnským.“

Takže všechno ve stylu, jaký máte rád, tedy na ledě si klidně namlátit, ale až se sleze pryč, mít v hlavě, že to je pořád jen hokej?

„Jo, lidi ukázali, že když série skončí, dovedou to hodit za hlavu. Já vzdávám hold fanouškům i celé Kometě, oni ukázali taky respekt k soupeři. To se v dnešní době cení. Je taková... No, všelijaká.“

Martin Erat nakonec kvůli disciplinárnímu trestu Kometě chyběl v posledním čtvrtém zápase. Cítil soupeř, že není na ledě?

„Je mi jedno, kdo na druhé straně hraje, nebo ne. Se Špenátem se známe hodně dlouho a opravdu ho respektuju. Na ledě to tak nevypadá, já vím. Ale všechno tohle ho dělá hráčem, jakým je a proto má takovou kariéru. On se snažil dělat svoji práci, já taky. Nemyslím si, že by Kometě nějak extra chyběl, ale takovej frajer na vaší straně? Vždycky k nezaplacení. Každý by ho chtěl mít ve svém týmu.“

Může být Kometa potřetí za sebou mistrem?

„Kdokoliv to může vyhrát. Ona hrála s námi na vítězství, chytře a je to hokej, který jim dělal úspěchy. My jsme bohužel mimo. Nechci říct, že mě to nezajímá. Ale já chtěl jít co nejdál s námi. Teď ať si to strčí, kdo chce, s kým chce.“

Kometa vyhrála třetí čtvrtfinále ve třech letech. Dá se říct, proč se proti ní hraje tak strašně špatně?

„Ne, že by se proti ní hrálo špatně. Těch statistik je v dnešní době asi milion a počítá se i, kolikrát se nadechnete. Všechna čísla hovořila pro nás. My jen byli dopředu absolutně impotentní. Zase jsme tam měli několik tutovek, oni taky, protože pak se jezdilo nahoru a dolů. Nebyl proti nám Real Madrid, který nás přejel start - cíl. Ve spoustě věcí jsme je přehrávali. Ale na to teď... Napadá mě zase něco sprostýho. (usměje se) Ne, na to se nehraje. Klobouk dolů před Kometou, opravdu. Byla to velká škola pro nás starší i pro ty mladší kluky. Posílí nás to do dalších sezon. Jsme chytřejší.“

To jste pak řekl při podávání rukou i Liboru Zábranskému, který se při povídání s vámi usmíval?

„Říkal jsem mu, že má dobrý sestřih. (směje se) Ne, pogratuloval jsem mu a řekl, že tady odvádí fantastickou práci. Přeju mu hodně štěstí a to je tak asi všechno. Libora hodně respektuju, myslím, že by ho lidi tady v Brně měli nosit na rukách a krmit ho kaviárem. Z ničeho tady postavil neskutečnou organizaci, je to jen a jen jeho zásluha. Respektuju ho jako člověka a držím mu palce.“