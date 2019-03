Zaťovičův hattrick poslal Kometu do semifinále: Možná zajdeme na pivko | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Zaťovič, 17:04. Zaťovič, 54:44. Zaťovič Hosté: 15:20. Vincour, 18:29. Nedomlel Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – P. Kratochvíl, Kusko, Köhler. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Štindl – M. Chalupa, Rákos (A), Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Nedvídek, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Hradil, Hribik – Jindra, Zíka. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Byl to vás nejlepší zápas v play off za Kometu?

„Nevím, jestli můj osobně. Gólově asi jo. Góly jsou dobrý, hattrick je super, ale hrajeme play off, nějaké góly mě nezajímají. My jsme postoupili, vyhráli 4:0, jsme šťastní a jdeme se připravovat dál.“

Na třetí gól jste měl ve druhé třetině několik šancí, ale vypadalo to, že branka pod kotlem je pro vás zakletá.

„Asi byla zavřená. Dvakrát jsem puk dobře dostal, ale netrefil jsem to. Nešlo o hattrick, nemyslel jsem na něj. Chtěl jsem vyhrát a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale klukům jsem v kabině říkal, že to dneska vezmu na sebe. Hrouda (Jan Hruška) mi říkal, ať dám hned v prvním střídání gól, tak jsem ho dal. Nesmysl, ale super, jdeme dál.“

Čepice, které přilétly na led za hattrick, jste dostal?

„Jo, mám jich na místě vysypaný plný pytel. Podepíšu je a vrátím zpátky majitelům.“

Potřetí v řadě jste zvládli čtvrtfinále bez prohry. Jaká byla série s Hradcem?

„Těžká, ale my jsme si šli za svým, podle mě to šlo vidět. Všichni věděli, co hrajeme, mohli se na to připravit, ale říkali, že jsme staří. Tak jsme staří, no, 4:0.“

Bavila vás i díky průpovídkám o starých pánech?

„Nevím, jestli mě bavila. Spíš to bylo strašně těžký, fyzicky náročný hokej, tahali jsme domácí zápasy o gól, ale o to je to teď sladší. Vyhráli jsme 4:0, jdeme se připravovat dál.“

Neplánovali jste, že si uděláte trička s nápisem Staří pánové?

„Ne, to je zbytečné. Všichni to vidí na ledě.“

Zrajete jako víno?

„Nějaké z osmašedesátého, ne? (směje se) Kéž by to tak bylo. Jdeme s pokorou, teď si trošku oslavíme a jdeme se připravovat dál. Teď není důvod k velkému juchání, bylo to první kolo.“

Čím to je, že dokážete zvládáte pohotově reagovat na hru soupeře?

„Asi jsme staří, tak už si to nějak pohlídáme. (usmívá se) Máme vytyčený cíl, za kterým si jdeme. Tady je jeden tým, nemáme jednotlivce, který by něco změnil. Každý dělá, co má, a kdo by to nedělal, tak by strašně dostal. Nikdo si nedovolí nic podcenit, taháme za stejný provaz a každý dělá, co má.“

Od koho vzejde signál, jak podle průběhu zápasu měnit hru?

„Trenéři řeknou, co máme hrát, ale my si k tomu řekneme svoje. Co bude, jak budeme napadat, jestli to zatáhneme. Na ledě pak jde vidět, že jsou hráči zkušení a ví, jestli napadat, nebo to zavřít. Každý chápe, o co jde, Marek vzadu vždycky zavře bránu a my se snažíme chytat dorážky. To byl klíč k úspěchu.“

Jsou emoce po postupu do semifinále stejné jako v předchozích dvou letech?

„Letos byla sezona taková, že byly pořád nějaké pochybnosti. Teď jsme to smetli ze stolu a jdeme dál. Doufám, že to dotáhneme daleko.“

Rozhodující zápas byl dvě třetiny vyrovnaný, ale ve třetí části jste Hradec přehráli.

„Ve třetí třetině jsme měli navrch, musím říct, že jsme je válcovali. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Došly jim síly?

„Nevím, to je otázka na ně. Nám ne, jim možná.“

Bylo znát, že chybí Martin Erat, který dostal pro čtvrtý zápas série stopku od disciplinárky?

„Byl vyřazený, no. Já jsem rád, že nám nezavřeli víc hráčů, před každým zápasem furt někde něco hrozilo. Je to play off, bojují v zákulisí. Nám to naštěstí Libor (Zábranský) uhrál, protože on to zákulisí má, takže zavřeli jen Martina a my jsme vyhráli. Je super, že nám díky Liborovi nezavřeli ještě někoho.“

Teď máte před sebou deset dnů volna. Co máte v plánu?

„Dáme si volno, pak kvalitně potrénujeme a jdeme dál. Uvidíme, koho nám los přidělí, připravíme se ale stejně jako teď.“

Budete sledovat ostatní série, kdo na vás vyjde?

„Kluci možná jo, ale já asi ne. Mě hokej nebere, že bych ho sledoval i ve volném čase. Já se teď budu soustředit, abych dobře potrénoval a připravil se.“

Máte rituál, jak oslavit dílčí úspěch v play off?

„Rituál ne. Možná zajdeme na pivko.“