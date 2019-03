SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 1:2. Oceláři jsou krok od postupu do semifinále | iSport.cz

Vítkovice vstoupily do utkání výrazně nejaktivněji ze všech tří dosavadních duelů v sérii, vzdor jejich snaze ale znovu vyloženější příležitosti počítal soupeř.

Po krátkých peripetiích s časomírou ve čtvrté minutě Bartošák odrazil výpad Vrány a pak zlikvidoval i Růžičkův pokus o bekhendové zakončení. Domácí byli střelecky aktivnější, ale gólové ambice mohl mít pouze v 15. minutě Tyborův pokus bez přípravy, který ke štěstí třineckého gólmana Hrubce mířil rovnou doprostřed branky.

Rychlý vedoucí gól pro domácí nepřišel a ve druhé části se jejich pozice ještě zhoršila. Michal Kovařčík si ve 24. minutě v pravý okamžik poodstoupil z brankoviště zpátky do pole a mimo pozornost vítkovické defenzívy pak křižný Douderův pas z voleje napálil pod horní tyčku.

Vítkovice se ve snaze o rychlé vyrovnání až živelně vrhaly do útoku a několik následujících minut přineslo totálně otevřenou hru. Lev hned ve 25. minutě mohl srovnat, ale přečíslení dva na jednoho zakončil střelou do tyče, o další minutu Hrubec vlastní zaváhání v rozehrávce napravil proti dvěma pokusům Tybora.

Aktivní pětiminutovku Vítkovic pak utlumilo vyloučení, v němž hosté obléhali Bartošákovu klec. Jedinečnou možnost na zvýšení náskoku ale měli už při hře pět na pět v závěru druhé části; Hrňa si blafákem položil Bartošáka, bekhendem však přestřelil.

Třinec v poslední dvacetiminutovce vše vsadil na kompaktní obranu, s níž si domácí při vší vůli neuměli poradit. Hosté jen čekali na rozhodující direkt. Vrána ve 49. minutě trefil tyčku, v 52. minutě ale od mantinelu narýsoval přesnou přihrávku na Růžičku, který z brankoviště prostřelil Bartošáka podruhé.

Pak už se vítkovické úsilí změnilo křeč. Po trestu pro Adamského zariskovali v šesti proti čtyřem, Stránský sice 21 sekund před koncem po 123 minutách odčaroval Hrubcovu neprůstřelnost, ale na více domácím nezbyl čas.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Připravovali jsme se znovu na boj o střední pásmo. Je to rozdílný hokej než v základní části. Mužstvo to může plnit, pak tam je ale to B, když se dostane puk do útočného nebo obranného pásma, a pak s tím umět naložit. Třinec dnes byl opět velmi pohotový v zakončení. My jsme těch situací taky měli více, ale ta rychlost rozhodování a provedení, jak jsem říkal už v Třinci, je u Ocelářů lepší. Na druhé straně musím říct, že týmu nejde nic vytknout, co se týče nasazení, přístupu a plnění taktiky. Série se vyvíjí nepříznivě, ale budeme bojovat."

Václav Varaďa (Třinec): "Je to cenné vítězství. My jsme začali bojácně, s kotoučem jsme si moc nerozuměli. Spíše než hokejová krása to bylo urputné a bojovné utkání, které, jak jsme tušili, rozhodne málo gólů. Ve druhé třetině si domácí vytvořili dobré příležitosti, které ale zůstaly nevyslyšeny, a nám se podařilo dát branku Michalem Kovařčíkem, která tomu zápasu dala ráz. Ve třetí třetině jsme si hlídali střední pásmo a nepouštěli jsme domácí do vážnějších situací. Parádně nám zachytal Šimon Hrubec. Myslím, že pro domácí to je krutý výsledek, hráli velmi dobře."

