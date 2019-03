Recept na Liberec? To je tajný, smál se Klepiš. S Vlachem by se nepral | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Zohorna uklidil sražený puk do odkryté klece Willa, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se změnilo, že to vyšlo?

„To je tajný recept. Nerad bych ho říkal do novin. (směje se) Hráli jsme samozřejmě doma, což je asi trochu znát. Chtěli jsme jinak začít a určitě jsme změnili věci, ve kterých nás Liberec v prvních dvou zápasech cvičil. To jsme se snažili zlepšit, především věci kolem brány.“

Pomohl hodně první gól?

„Jasně. Když v play off vedete s týmem jako Liberec, tak vám to pomůže. S nimi to ale není nikdy jistý, i když vedete 3:1, protože jsou výborní. Naštěstí se nám to podařilo udržet.“

Co zápas rozhodlo?

(přemýšlí) „Teď si nejsem jistý, jestli jsme dostali gól z přesilovky?“

Nedostali.

„Tak pak asi ubráněná oslabení.“

Hodně vás v brance podržel brankář Gašper Krošelj, který poprvé v play off naskočil od první minuty. Jak jste viděl jeho výkon?

„Samozřejmě podal kvalitní výkon, ale to neznamená, že by Růža (druhý brankář Jan Růžička) nepodával kvalitní výkony. V Liberci jsme mu vůbec nepomohli. Nedělali jsme to schválně, ale už to tak je. Oba jsou kvalitní gólmani a drží nás celou sezonu.“

Ke konci byli hráči Liberce trochu podráždění. Povedlo se vám je znervóznit?

„To jsou takové fígle, jak zastrašit soupeře do dalšího zápasu. Myslím, že to dělá každý tým a v play off to je normální. Jestli se jim to povedlo, uvidíme v pondělí.“

Bitka s Vlachem? Já se prát neumím

V závěru jste se dostal do konfliktu s Jaroslavem Vlachem. Co se tam stalo?

„Určitě bych se s ním nepral. (usměje se) Vím, jakou má sílu, a já se prát neumím, ale nějaká strkanice, aby se diváci zvedli ze židlí. Kvůli tomu to bylo.“

Pak jste už asi nečekal, že vás ještě srazí na zem…

„Hlavně, že nás rozhodčí nenechal, to bylo dobře.“ (usměje se)

Dokázali jste si, že se s Libercem dá hrát?

„S každým soupeřem jde hrát. Hlavně záleží na vašem výkonu, jaký podáte. V Liberci jsme jim některé góly darovali, dostalo je to na koně a pak už se to těžko otáčí.“

Výhra je hodně klíčová, za stavu 0:3 by se už série otáčela hodně těžko. Je to tak?

„Samozřejmě, 0:3 by bylo na prd, ale v životě se stává všechno. I to by se možná dalo otočit. Bylo by to těžký, ale 1:2 je samozřejmě příjemnější než 0:3.“

V Boleslavi bylo po dlouhé době vyprodáno, fanoušky jste strhli. Jak jste vnímal atmosféru?

„Fanoušci jsou výborní celou sezonu. Jsme jim vděčný za to, jak nás podporují.“

